PR: funcionária leva atestados falsos e é descoberta ao ser vista bebendo com amigos

Uma funcionária de escola em Araucária (PR), na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), apresentou 10 atestados médicos falsos para justificar faltas ao trabalho em menos de um mês. A empresária denuncia ter sido vítima da fraude e encaminhou os documentos para análise da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, que confirmou que todos eram falsos.

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Segundo a proprietária da escola, os primeiros documentos não despertaram desconfiança. No entanto, a frequência com que os atestados chegavam e algumas características chamaram a atenção. Os documentos não tinham Classificação Internacional de Doenças (CID) e não possuíam Código de Resposta Rápida (QR Code) para validação.



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"Começou chegando esses atestados. Não tinha CID, não tinha QR Code e a gente começou a desconfiar. Todos os dias chegavam atestados diferentes", disse a vítima. Os documentos teriam sido emitidos pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Industrial de Curitiba. A ausência de QR Code motivou a empresária a verificar a procedência dos atestados.



Paralelamente, a empresária recebeu relatos e imagens que mostrariam a funcionária frequentando academia, bebendo e realizando atividades físicas enquanto alegava problemas de saúde. "As pessoas começaram a me enviar fotos dela bebendo, na academia, fazendo corrida. Eu acho assim, se a pessoa está doente, a pessoa não tem disposição. Eu mesma, se eu fico doente, eu fico na cama. Não vou pra academia, não vou beber, não vou sair com meus amigos", desabafou a vítima.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, alguns dos profissionais citados nos atestados sequer trabalham mais na unidade de saúde. Os números de Conselho Regional de Medicina (CRM) e os nomes dos médicos existem e pertencem a profissionais reais. A suspeita é de que eles também sejam vítimas da fraude.

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O caso apresenta semelhanças com um esquema revelado anteriormente: era possível comprar atestados médicos pela internet. O uso indevido de dados de médicos compromete a credibilidade dos documentos médicos e dificulta a identificação dos responsáveis pelas fraudes.

A compra, venda e uso de atestados falsos podem resultar em demissão por justa causa e responsabilização criminal dos envolvidos. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

As informações são da Banda B, portal parceiro do TNOnline