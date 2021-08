Da Redação

PR formaliza doação de veículos já em uso pelos municípios

A Secretaria de Estado da Saúde está formalizando a doação definitiva de 280 veículos da frota própria do Governo, já em utilização, para 62 municípios. A maioria é de ambulâncias, além de carros, vans e micro-ônibus. Os veículos vão auxiliar no deslocamento de apoio administrativo e técnico das equipes de saúde, além do transporte de pacientes.

“Fizemos uma levantamento rigoroso dos veículos que estão com os municípios, cedidos pelo Estado, e que agora serão efetivamente doados. Estes veículos auxiliam as equipes no deslocamento estratégico de apoio e da gestão e principalmente da assistência”, afirmou o secretário Beto Preto.

Esta foi a doação mais representativa dos últimos anos. Historicamente, o procedimento chegava, no máximo, a 15 carros por ano. A previsão é que o número de carros doados pela atual gestão chegue em 400. “A frota muitas vezes precisa ser dinamizada. E isso pode ficar como passivo pelo uso. Se a gente entrega os carros aos municípios, especialmente aos menores, viabilizamos a continuidade de serviços que já estavam sendo realizados e que agora passam ao patrimônio da prefeitura”, destacou o secretário.

De acordo com o chefe da Assessoria de Transporte da Secretaria, Amâncio Martinez Miltos Neto, o repasse dos veículos é positivo para das duas esferas da administração pública.

“Esse processo é muito importante, já que diminui o trâmite administrativo do setor, pois deixamos de cuidar de documentação de muitos veículos que já estão sendo usados em outros municípios. A doação desonera a parte administrativa, podendo assim haver a realocação dos bens para o gerenciamento da frota".

Beto Preto diz que a Secretaria quer desempenhar um papel fundamental e participativo em todo o Estado, para que as equipes de saúde dos municípios tenham mais instrumentos para agilizar os atendimentos à população das cidades.