PR: filho de prefeito morre depois de se envolver em confusão em boate

O caso foi registrado na noite dessa quinta-feira

Uma confusão em uma casa noturna de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, terminou em tragédia na noite dessa quarta-feira (27). Um dos envolvidos na ocorrência é o filho do prefeito de Quitandinha, identificado como Jackson Moura.

Segundo as informações do Ric Mais, o homem, de 48 anos, foi à boate, localizada às margens da PR-423, e se desentendeu com outra pessoa, que seria seu primo.

O segurança do local informou que Jackson chegou no estabelecimento em uma caminhonete branca. “Chegou duas caminhonetes, uma branca e outra mais escura. Eles (motoristas) começaram a discutir, daí nisso esse da caminhonete branca sacou uma arma e eu corri”, declarou o funcionário.

Disparos de arma de fogo foram registrados na casa noturna. O proprietário do local tentou dar um fim à confusão, mas acabou sendo baleado na situação. O empresário foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Já os envolvidos continuaram a discutir. Em um certo momento, Jackson tentou ir embora e acabou sendo baleado também. O filho do prefeito tentou seguir pela BR-476, conhecida como Rodovia do Xisto, mas capotou o veículo e morreu.

