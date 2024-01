PR: exposição da Polícia Penal com drones e tecnologia atrai turistas

Exposição da Polícia Penal do Paraná no Litoral

Turistas que passaram pela praia de Caiobá, no Litoral, ao longo desta terça-feira (9) puderam conferir uma exposição organizada pela Polícia Penal do Paraná (PPPR). Os profissionais apresentaram aos veranistas e moradores interessados equipamentos que são utilizados no dia a dia da corporação, como drones e as unidades móveis de monitoração eletrônica. A exposição das forças de segurança pública fazem parte da programação do Verão Maior Paraná.

De acordo com o chefe da Divisão de Operações Aéreas da Polícia Penal, Vinicius Pedroso, o objetivo destas ações é aproximar a Polícia Penal da população. “O foco desta exposição foi no trabalho da Divisão de Operações Aéreas, com a demonstração dos drones de última geração que possuem visão termal e visão noturna, além de drones de longo alcance e de grande porte, que são utilizados nos complexos penitenciários de Piraquara, Foz do Iguaçu e em outras unidades do Paraná”, explicou.

Atualmente, há 21 equipamentos deste tipo em funcionamento em todo o Paraná, que segundo o chefe da Divisão elevam o nível de segurança das unidades penais. “Isso chama atenção do público porque as pessoas já conhecem mais o uso destes equipamentos pela Polícia Militar, por exemplo, mas a utilização de drones pela Polícia Penal ainda é novidade”, afirmou Pedroso.

Nesta sexta-feira (12), das 15h às 19h, a Polícia Penal vai disponibilizar uma tenda para recreação e distribuição de brindes no balneário de Praia de Leste, em Pontal do Paraná. A estrutura será montada na Avenida Deputado Anibal Khury, entre as ruas Baronesa do Cerro Azul e Didio Costa.

Além dos equipamento da PPPR, haverá exposição de veículos policiais, entre eles a viatura do PAM Móvel, a primeira unidade móvel de monitoração eletrônica do País, que também será utilizada nos shows dos palcos principais do Verão Maior Paraná. O veículo é totalmente adaptado, com dois ambientes para atendimentos fiscalizatórios e assistenciais a pessoas privadas de liberdade em regime de monitoração eletrônica.

O projeto pioneiro no Brasil foi lançado em dezembro de 2023, após uma parceria com a Justiça Federal. O veículo foi projetado com dois ambientes, sendo estruturado internamente com sistema virtual, computadores, televisores de alta definição, impressora e sistema de refrigeração.

Verão Maior Paraná:

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site.

