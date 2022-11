PR: Ex-companheiro de jovem morta em maçonaria se entrega à polícia

Da Redação

Celine e o ex-companheiro são pais de uma criança de apenas 2 anos

O principal suspeito de matar um jovem, de 22 anos, em uma loja maçônica, em Curitiba, no Paraná, se entregou na Delegacia de Foz do Iguaçu, na última segunda-feira (28). Celine Pereira Antunes foi assassinada no último dia 25 de novembro.

O suspeito de cometer o crime é ex-companheiro da vítima, e possui passagens pela polícia. Não identificado, ele será transferido para a capital paranaense e deve ser ouvido nos próximos dias. Celine e o homem são pais de uma criança de apenas 2 anos.

Conforme investigações, Celine foi morta a facadas e teria entrado na maçonaria em uma tentativa de fuga do agressor. O suspeito foi flagrado adquirindo a faca em um mercado, por volta das 08h56, e às 09h58 aparece tentando arrombar a porta da loja maçônica.





Relembre o caso

Celine Pereira, de 22 anos, foi encontrada morta dentro de uma loja de maçonaria na manhã da última sexta-feira (25), no bairro Novo Mundo, em Curitiba, Paraná. Uma faxineira teria encontrado o corpo da vítima, com muito sangue, quando chegou para trabalhar.

