PR: equipe de resgate utiliza infravermelho para detectar calor humano

O coordenador do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar no Paraná (BPMOA), Alexandre Ferelli, disse que um helicóptero utilizado pela equipe nas buscas pelo avião desaparecido na Serra do Mar, no Paraná, é equipado com filtro infravermelho.

"A câmera com o filtro infravermelho detecta o calor em corpos, mas não conseguimos detectar nada", disse.

O avião desapareceu na segunda-feira (3). Ele decolou em Umuarama, no noroeste do estado, com destino a Paranaguá, no litoral.

Segundo o coordenador, a equipe foi acionada por volta das 16h pelo Corpo de Bombeiros, que delega todas as operações de buscas.

As condições meteorológicas, segundo Ferelli, prejudicaram as buscas pelo monomotor. Além disso, ele explicou que a região de procura é complexa.

"Um fator limitante são as condições meteorológicas e como as aeronaves fazem as buscas de maneira visual, nós tentamos evitar o nevoeiro. [...] É uma área desabitada, com vegetação muito fechada e área com altitude", completou.

Conforme apurou a RPC, os trabalhos foram concentrados na região de São Leopoldo, entre os municípios de Guaratuba e Morretes, próximo ao litoral.

As buscas realizadas pela Força Aérea Brasileira (FAB) foram paralisadas às 3h e retomadas por volta das 8h50 desta terça-feira (4).

Uma imagem de radar mostra a rota feito pelo avião de buscas da FAB na madrugada desta terça.

O desaparecimento do avião

De acordo com o BPMOA, estavam no avião o piloto e dois passageiros. Segundo a corporação, até o momento não há informações de queda da aeronave.

O Governo do Paraná confirmou que os dois passageiros são servidores, sem detalhar os nomes e os cargos deles.

O Executivo disse que, assim que soube que a aeronave saiu da rota e não chegou ao destino, foram feitas buscas em apoio ao Centro Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) com helicópteros do BPMOA e da Casa Militar, mas nada foi localizado.

Segundo o governo estadual, o Cindacta, da Força Aérea Brasileira (FAB), enviou avião especializado de Campo Grande (MS) para a área de buscas.

Aeronave não acionou localizador de emergência

O BPMOA disse que no percurso a aeronave não acionou o ELT (sinal de localização de emergência).

Segundo a polícia, foram feitas buscas aéreas no fim da tarde de segunda (3), sem sucesso. Porém, a corporação diz que o mau tempo impediu a operação em algumas regiões.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná disse ter recebido solicitação, por volta das 14h, sobre o desaparecimento de uma aeronave.

Os bombeiros afirmam que, segundo informações iniciais, a aeronave teria desaparecido do radar às 10h14min, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba, no litoral do Paraná.

A previsão de chegada do avião bimotor, afirma, era 10h24. Os bombeiros mobilizaram duas equipes de busca terrestre, uma por Guaratuba e uma por Morretes, para reconhecimento do local.

