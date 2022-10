PR: Enxurrada invade hospital e faz ‘correnteza’ nos corredores; veja

Da Redação

A forte tempestade que caiu no norte do Paraná provocou uma enxurrada na avenida dos Estudantes, no centro de Ibiporã, na noite de segunda-feira (17). A água invadiu o Hospital Cristo Rei e formou uma ‘correnteza’ nos corredores do estabelecimento.

Em vídeos compartilhados pelas redes sociais, funcionários tentam conter o fluxo de água que atravessou o Pronto Socorro do hospital, enquanto os profissionais da saúde atendiam os pacientes.

O vídeo ainda mostra a rua pública alagada e a porta de acesso ao hospital, por onde a enxurrada invadiu o local.

A direção do Cristo Rei informou que o atendimento segue normalmente nesta terça-feira (18) apesar dos transtornos provocados pela chuva. De acordo com o hospital, o caso foi atípico pelo volume de água, mas já existe um projeto para uma reforma com o objetivo de aumentar a capacidade dos ralos.

