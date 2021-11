PR entrega 47 veículos para a Saúde da Região de Umuarama

Da Redação

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) entregou 47 veículos para a Estratégia da Saúde da Família (ESF) e assinou convênio de R$ 5 milhões para o programa de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (Qualicis) aos 21 municípios de abrangência da 12ª Regional de Saúde de Umuarama.

“Estes carros irão reforçar o atendimento ao acamado, ao sequelado da Covid-19, enfim, vão levar a Saúde para dentro da casa das pessoas. Essas ações reforçam o compromisso do Governo do Estado de regionalização e descentralização dos serviços”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Os automóveis fazem parte da maior renovação da frota da Saúde. Ao todo 1.211 carros foram adquiridos por R$ 34,5 mil cada, em um investimento total de R$ 41,7 milhões do Governo do Estado. Os veículos são 0 km, modelo Gol, da Volkswagen, com motor 1.0, ar-condicionado, direção hidráulica e quatro portas.

ENTREGAS – Esta é a 18ª entrega de veículos, somando 863 automóveis. Já foram entregues também veículos para as Regionais de Saúde de Francisco Beltrão, Paranaguá, Maringá, Foz do Iguaçu, União da Vitória, Metropolitana, Jacarezinho, Cornélio Procópio, Pato Branco, Guarapuava, Cianorte, Toledo e Ivaiporã.

DISTRIBUIÇÃO – A divisão dos carros é realizada de acordo com o número de equipes da Saúde da Família em cada município. Foram entregues veículos para Alto Paraíso (1), Alto Piquiri (2), Altônia (3), Brasilândia do Sul (1), Cafezal do Sul (1), Cruzeiro do Oeste (4), Douradina (2), Esperança Nova (1), Francisco Alves (2), Icaraíma (2), Iporã (3), Ivaté (2), Maria Helena (1), Mariluz (2), Nova Olímpia (1), Perobal (1), Pérola (2), São Jorge do Patrocínio (1), Tapira (1), Umuarama (13) e Xambrê (1). Somente na 12ª Regional, o investimento passa de R$ 1,6 milhão em automóveis.

O prefeito em exercício de Umuarama, Hermes Pimentel, agradeceu a doação de maneira definitiva em nome de todos os municípios da Região. “Precisamos agradecer estes veículos porque nunca havíamos visto uma renovação da frota tão grande como essa. Agora todas nossas unidades terão automóveis para levar o serviço de Saúde até a casa dos paranaenses”, disse.

QUALICIS – O investimento anunciado nesta quinta pretende aumentar a oferta de atendimento especializado em clínicas, hospitais e unidades de diagnóstico e terapia do Estado, fortalecendo também a regionalização da Saúde. O recurso estadual no valor de R$ 5.295.000,00 foi formalizado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde Amerios da 12ª Regional de Saúde de Umuarama (Cisa Amerios) e deverá ser pago em duas parcelas de R$ 211 mil e 46 parcelas de R$ 105,9 mil.

O prefeito de Icaraíma e presidente da Associação dos Municípios de Entre-Rios (Amerios), Marcos Alex, falou sobre o investimento. “Nossa região tem recebido muitos recursos em Saúde, passando de R$ 15 milhões e agora com mais este investimento, nossa Rede especializada terá mais condições de atendimento à população”.

No Paraná, 21 Regiões de Saúde contam com ambulatórios multiprofissionais especializados gerenciados pelos Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS).

“Estes automóveis trarão maior mobilidade aos nossos profissionais”, completou Cláudio de Lima, prefeito de Tapira e presidente do Cisa Amerios.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes; o deputado federal Toninho Wandscheer; os deputados estaduais Alexandre Curi, Tião Medeiros, Delegado Fernando, Soldado Adriano José; a diretora da 12ª Regional de Saúde, Viviane Herrera; além de prefeitos da Região e gestores municipais.