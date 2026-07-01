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PR entra em alerta vermelho para tempestades em 116 cidades; veja lista

Estado registra acumulados graves de chuva, queda de granizo e rajadas de vento severas desde o último domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 10:01:23 Editado em 01.07.2026, 10:01:12
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PR entra em alerta vermelho para tempestades em 116 cidades; veja lista
Autor Alerta de temporais gera alerta para vários municípios paranaenses - Foto: AEN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três novos alertas de tempestades que atingem 116 municípios do Paraná nesta quarta-feira (1º). O aviso de maior gravidade é o alerta vermelho, que indica grande perigo devido ao acumulado de chuvas acima de 100 milímetros por dia, com risco severo de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. Essa condição de risco extremo afeta 23 cidades, concentradas principalmente nas regiões Sudoeste e Sul do estado, incluindo municípios como Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas e General Carneiro. O monitoramento especial vale até a manhã de quinta-feira (2).

-LEIA MAIS: Temporais e chuva de granizo atingem cidades do Paraná

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A nova frente de instabilidade avança após o estado registrar temporais severos desde o último domingo (28). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a cidade de Laranjeiras do Sul, na região central, registrou rajadas de vento de 114,5 km/h no fim da tarde de terça-feira (30). Além do vento forte, o estado contabilizou quedas de granizo com pedras de tamanho equiparável ao de ovos e altos volumes de chuva que provocaram alagamentos e destelhamentos em municípios como Reserva, nos Campos Gerais.

Além da faixa vermelha, o Inmet estabeleceu um alerta laranja de perigo de tempestades para 58 municípios, com previsão de ventos de até 100 km/h, queda de granizo e risco de corte de energia elétrica e estragos em plantações. Outras 116 cidades paranaenses — muitas das quais compartilham áreas geográficas com as notificações anteriores devido à sobreposição de sistemas meteorológicos — estão sob alerta amarelo de perigo potencial, onde o risco para desastres urbanos e rurais é considerado baixo, com ventos de até 60 km/h. Cidades de grande porte como Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava e municípios da Região Metropolitana de Curitiba, a exemplo de São José dos Pinhais e Araucária, estão incluídas nos perímetros de atenção.

De acordo com o Simepar, as condições para temporais isolados persistem ao longo do dia nas regiões centro-sul, oeste e sudoeste, tornando-se mais rápidas e espaçadas entre a tarde e a noite. Nas demais regiões paranaenses, o sol volta a predominar e as temperaturas entram em elevação, com máximas que podem atingir os 30°C no Noroeste. O tempo instável deve continuar na metade sul na quinta-feira (2), impulsionado pelo deslocamento de uma frente fria pelo oceano. Na sequência, a previsão indica o avanço de uma massa de ar frio que derrubará as temperaturas em todo o Paraná na sexta-feira (3).

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Não há previsão de chuva, no entanto, na região de Apucarana, segundo o Simepar.

Cidades paranaenses sob alertas meteorológicos

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ALERTA LARANJA

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ALERTA AMARELO

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