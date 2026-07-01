PR entra em alerta vermelho para tempestades em 116 cidades; veja lista
Estado registra acumulados graves de chuva, queda de granizo e rajadas de vento severas desde o último domingo
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três novos alertas de tempestades que atingem 116 municípios do Paraná nesta quarta-feira (1º). O aviso de maior gravidade é o alerta vermelho, que indica grande perigo devido ao acumulado de chuvas acima de 100 milímetros por dia, com risco severo de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. Essa condição de risco extremo afeta 23 cidades, concentradas principalmente nas regiões Sudoeste e Sul do estado, incluindo municípios como Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas e General Carneiro. O monitoramento especial vale até a manhã de quinta-feira (2).
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A nova frente de instabilidade avança após o estado registrar temporais severos desde o último domingo (28). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a cidade de Laranjeiras do Sul, na região central, registrou rajadas de vento de 114,5 km/h no fim da tarde de terça-feira (30). Além do vento forte, o estado contabilizou quedas de granizo com pedras de tamanho equiparável ao de ovos e altos volumes de chuva que provocaram alagamentos e destelhamentos em municípios como Reserva, nos Campos Gerais.
Além da faixa vermelha, o Inmet estabeleceu um alerta laranja de perigo de tempestades para 58 municípios, com previsão de ventos de até 100 km/h, queda de granizo e risco de corte de energia elétrica e estragos em plantações. Outras 116 cidades paranaenses — muitas das quais compartilham áreas geográficas com as notificações anteriores devido à sobreposição de sistemas meteorológicos — estão sob alerta amarelo de perigo potencial, onde o risco para desastres urbanos e rurais é considerado baixo, com ventos de até 60 km/h. Cidades de grande porte como Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava e municípios da Região Metropolitana de Curitiba, a exemplo de São José dos Pinhais e Araucária, estão incluídas nos perímetros de atenção.
De acordo com o Simepar, as condições para temporais isolados persistem ao longo do dia nas regiões centro-sul, oeste e sudoeste, tornando-se mais rápidas e espaçadas entre a tarde e a noite. Nas demais regiões paranaenses, o sol volta a predominar e as temperaturas entram em elevação, com máximas que podem atingir os 30°C no Noroeste. O tempo instável deve continuar na metade sul na quinta-feira (2), impulsionado pelo deslocamento de uma frente fria pelo oceano. Na sequência, a previsão indica o avanço de uma massa de ar frio que derrubará as temperaturas em todo o Paraná na sexta-feira (3).
Não há previsão de chuva, no entanto, na região de Apucarana, segundo o Simepar.
Cidades paranaenses sob alertas meteorológicos
ALERTA VERMELHO
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Clevelândia
- Coronel Domingos Soares
- Flor da Serra do Sul
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Honório Serpa
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Mariópolis
- Marmeleiro
- Palmas
- Pato Branco
- Pérola d'Oeste
- Pinhal de São Bento
- Pranchita
- Renascença
- Salgado Filho
- Santo Antônio do Sudoeste
- Vitorino
ALERTA LARANJA
- Ampére
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Clevelândia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Cruzeiro do Iguaçu
- Dois Vizinhos
- Enéas Marques
- Flor da Serra do Sul
- Foz do Iguaçu
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Honório Serpa
- Itapejara d'Oeste
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Mariópolis
- Marmeleiro
- Matelândia
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Prata do Iguaçu
- Palmas
- Pato Branco
- Pérola d'Oeste
- Pinhal de São Bento
- Planalto
- Porto Vitória
- Pranchita
- Quedas do Iguaçu
- Realeza
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Bonito do Iguaçu
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São Jorge d'Oeste
- São Miguel do Iguaçu
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Três Barras do Paraná
- União da Vitória
- Verê
- Vitorino
ALERTA AMARELO
- Agudos do Sul
- Ampére
- Antônio Olinto
- Araucária
- Balsa Nova
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Campina do Simão
- Campo Bonito
- Campo do Tenente
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Clevelândia
- Contenda
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruz Machado
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Enéas Marques
- Espigão Alto do Iguaçu
- Fazenda Rio Grande
- Fernandes Pinheiro
- Flor da Serra do Sul
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Goioxim
- Guamiranga
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Guaratuba
- Honório Serpa
- Ibema
- Imbituva
- Inácio Martins
- Irati
- Itaipulândia
- Itapejara d'Oeste
- Lapa
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Mallet
- Mandirituba
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Mariópolis
- Marmeleiro
- Marquinho
- Matelândia
- Medianeira
- Missal
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Prata do Iguaçu
- Palmas
- Palmeira
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Pérola d'Oeste
- Piên
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Planalto
- Porto Amazonas
- Porto Barreiro
- Porto Vitória
- Pranchita
- Prudentópolis
- Quedas do Iguaçu
- Quitandinha
- Ramilândia
- Realeza
- Rebouças
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Negro
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São João do Triunfo
- São Jorge d'Oeste
- São José dos Pinhais
- São Mateus do Sul
- São Miguel do Iguaçu
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Teixeira Soares
- Tijucas do Sul
- Três Barras do Paraná
- União da Vitória
- Verê
- Virmond
- Vitorino