PR entra em alerta vermelho para tempestades em 116 cidades; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três novos alertas de tempestades que atingem 116 municípios do Paraná nesta quarta-feira (1º). O aviso de maior gravidade é o alerta vermelho, que indica grande perigo devido ao acumulado de chuvas acima de 100 milímetros por dia, com risco severo de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. Essa condição de risco extremo afeta 23 cidades, concentradas principalmente nas regiões Sudoeste e Sul do estado, incluindo municípios como Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas e General Carneiro. O monitoramento especial vale até a manhã de quinta-feira (2).

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A nova frente de instabilidade avança após o estado registrar temporais severos desde o último domingo (28). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a cidade de Laranjeiras do Sul, na região central, registrou rajadas de vento de 114,5 km/h no fim da tarde de terça-feira (30). Além do vento forte, o estado contabilizou quedas de granizo com pedras de tamanho equiparável ao de ovos e altos volumes de chuva que provocaram alagamentos e destelhamentos em municípios como Reserva, nos Campos Gerais.

Além da faixa vermelha, o Inmet estabeleceu um alerta laranja de perigo de tempestades para 58 municípios, com previsão de ventos de até 100 km/h, queda de granizo e risco de corte de energia elétrica e estragos em plantações. Outras 116 cidades paranaenses — muitas das quais compartilham áreas geográficas com as notificações anteriores devido à sobreposição de sistemas meteorológicos — estão sob alerta amarelo de perigo potencial, onde o risco para desastres urbanos e rurais é considerado baixo, com ventos de até 60 km/h. Cidades de grande porte como Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava e municípios da Região Metropolitana de Curitiba, a exemplo de São José dos Pinhais e Araucária, estão incluídas nos perímetros de atenção.

De acordo com o Simepar, as condições para temporais isolados persistem ao longo do dia nas regiões centro-sul, oeste e sudoeste, tornando-se mais rápidas e espaçadas entre a tarde e a noite. Nas demais regiões paranaenses, o sol volta a predominar e as temperaturas entram em elevação, com máximas que podem atingir os 30°C no Noroeste. O tempo instável deve continuar na metade sul na quinta-feira (2), impulsionado pelo deslocamento de uma frente fria pelo oceano. Na sequência, a previsão indica o avanço de uma massa de ar frio que derrubará as temperaturas em todo o Paraná na sexta-feira (3).

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Não há previsão de chuva, no entanto, na região de Apucarana, segundo o Simepar.

Cidades paranaenses sob alertas meteorológicos

ALERTA VERMELHO

Barracão

Bela Vista da Caroba

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso do Sul

Clevelândia

Coronel Domingos Soares

Flor da Serra do Sul

Francisco Beltrão

General Carneiro

Honório Serpa

Manfrinópolis

Mangueirinha

Mariópolis

Marmeleiro

Palmas

Pato Branco

Pérola d'Oeste

Pinhal de São Bento

Pranchita

Renascença

Salgado Filho

Santo Antônio do Sudoeste

Vitorino

ALERTA LARANJA

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Ampére

Barracão

Bela Vista da Caroba

Bituruna

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Vista da Aparecida

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso do Sul

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Céu Azul

Chopinzinho

Clevelândia

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Cruzeiro do Iguaçu

Dois Vizinhos

Enéas Marques

Flor da Serra do Sul

Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

General Carneiro

Honório Serpa

Itapejara d'Oeste

Manfrinópolis

Mangueirinha

Mariópolis

Marmeleiro

Matelândia

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Prata do Iguaçu

Palmas

Pato Branco

Pérola d'Oeste

Pinhal de São Bento

Planalto

Porto Vitória

Pranchita

Quedas do Iguaçu

Realeza

Renascença

Reserva do Iguaçu

Rio Bonito do Iguaçu

Salgado Filho

Salto do Lontra

Santa Izabel do Oeste

Santa Terezinha de Itaipu

Santo Antônio do Sudoeste

São João

São Jorge d'Oeste

São Miguel do Iguaçu

Saudade do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

Sulina

Três Barras do Paraná

União da Vitória

Verê

Vitorino

ALERTA AMARELO