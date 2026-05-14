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MUDANÇA NO CLIMA

PR entra em alerta para chuvas intensas em 281 cidades; veja lista que inclui a região

Em Apucarana, a previsão é precipitação acumulada de 21,9 mm nesta sexta-feira (15), de 22,6 mm no sábado (16) de 45,1 mm no domingo (17)

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 16:07:33 Editado em 14.05.2026, 16:07:29
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PR entra em alerta para chuvas intensas em 281 cidades; veja lista que inclui a região
Autor Tempo vai mudar em todo o Paraná - Foto: Foto: Gilson Abreu/AEN

O tempo começa a mudar em grande parte do Paraná, com a previsão de uma sequência de dias chuvosos e o avanço de uma nova frente fria. Após um amanhecer com temperaturas abaixo dos 10°C na metade sul do estado e registros de geada fraca no Centro-Sul e Campos Gerais, a instabilidade ganha força. Segundo o Simepar, o avanço da umidade e a atuação de um cavado em altos níveis da atmosfera devem provocar pancadas de chuva nas regiões Oeste e Noroeste ainda nesta tarde, avançando para o Sudoeste, Norte e Campos Gerais durante a noite. Em Apucarana, a previsão de chuva intensa entre sexta-feira (15) e domingo (17).

-LEIA MAIS: Lago Jaboti completa um ano sem mortandade de peixes após aeradores, diz prefeitura

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Devido ao cenário meteorológico, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 281 municípios paranaenses em alerta amarelo de chuvas intensas. O aviso, válido até o fim desta quinta-feira, prevê acumulados de até 50 mm por dia e ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h. O estado deve permanecer sob condições de céu carregado e chuvas ocasionais até o próximo domingo (17), com temperaturas máximas em declínio, não ultrapassando os 20°C na maioria das cidades.

Em Apucarana, a previsão é precipitação acumulada de 21,9 mm nesta sexta-feira (15), de 22,6 mm no sábado (16) de 45,1 mm no domingo (17).

Na sexta-feira (15), a precipitação se espalha por todas as regiões, com destaque para o Norte, onde podem ocorrer trovoadas e volumes expressivos a qualquer momento. No sábado (16), um sistema de baixa pressão sobre países vizinhos mantém o tempo instável, favorecendo temporais localizados, especialmente no Oeste. Já no domingo, o deslocamento desse sistema para o oceano reforça a formação de áreas de chuva em grande parte do estado, mantendo o clima úmido e frio.

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A previsão indica que a estabilidade retornará gradualmente na segunda-feira (18), mas acompanhada de uma nova queda acentuada nas temperaturas. A partir de terça-feira (19), uma massa de ar frio volta a ganhar intensidade, mantendo o tempo firme com características típicas de inverno até meados da próxima semana, quando novas instabilidades são esperadas.

CIDADES COM ALERTA

    1. Abatiá
    2. Altamira do Paraná
    3. Altônia
    4. Alto Paraíso
    5. Alto Paraná
    6. Alto Piquiri
    7. Alvorada do Sul
    8. Amaporã
    9. Anahy
    10. Andirá
    11. Ângulo
    12. Apucarana
    13. Arapongas
    14. Arapoti
    15. Arapuã
    16. Araruna
    17. Ariranha do Ivaí
    18. Assaí
    19. Assis Chateaubriand
    20. Astorga
    21. Atalaia
    22. Bandeirantes
    23. Barbosa Ferraz
    24. Barra do Jacaré
    25. Bela Vista do Paraíso
    26. Boa Esperança
    27. Boa Ventura de São Roque
    28. Boa Vista da Aparecida
    29. Bom Sucesso
    30. Borrazópolis
    31. Braganey
    32. Brasilândia do Sul
    33. Cafeara
    34. Cafelândia
    35. Cafezal do Sul
    36. Califórnia
    37. Cambará
    38. Cambé
    39. Cambira
    40. Campina da Lagoa
    41. Campina do Simão
    42. Campo Bonito
    43. Campo Mourão
    44. Cândido de Abreu
    45. Candói
    46. Cantagalo
    47. Capitão Leônidas Marques
    48. Cascavel
    49. Catanduvas
    50. Centenário do Sul
    51. Céu Azul
    52. Cianorte
    53. Cidade Gaúcha
    54. Colorado
    55. Congonhinhas
    56. Conselheiro Mairinck
    57. Corbélia
    58. Cornélio Procópio
    59. Corumbataí do Sul
    60. Cruzeiro do Oeste
    61. Cruzeiro do Sul
    62. Cruzmaltina
    63. Curiúva
    64. Diamante D’Oeste
    65. Diamante do Norte
    66. Diamante do Sul
    67. Douradina
    68. Doutor Camargo
    69. Engenheiro Beltrão
    70. Entre Rios do Oeste
    71. Esperança Nova
    72. Espigão Alto do Iguaçu
    73. Farol
    74. Faxinal
    75. Fênix
    76. Figueira
    77. Floraí
    78. Floresta
    79. Florestópolis
    80. Flórida
    81. Formosa do Oeste
    82. Francisco Alves
    83. Godoy Moreira
    84. Goioerê
    85. Goioxim
    86. Grandes Rios
    87. Guaíra
    88. Guairaçá
    89. Guamiranga
    90. Guapirama
    91. Guaporema
    92. Guaraci
    93. Guaraniaçu
    94. Guarapuava
    95. Ibaiti
    96. Ibema
    97. Ibiporã
    98. Icaraíma
    99. Iguaraçu
    100. Iguatu
    101. Imbaú
    102. Inácio Martins
    103. Inajá
    104. Indianópolis
    105. Ipiranga
    106. Iporã
    107. Iracema do Oeste
    108. Iretama
    109. Itaguajé
    110. Itaipulândia
    111. Itambaracá
    112. Itambé
    113. Itaúna do Sul
    114. Ivaí
    115. Ivaiporã
    116. Ivaté
    117. Ivatuba
    118. Jaboti
    119. Jacarezinho
    120. Jaguapitã
    121. Jandaia do Sul
    122. Janiópolis
    123. Japira
    124. Japurá
    125. Jardim Alegre
    126. Jardim Olinda
    127. Jataizinho
    128. Jesuítas
    129. Jundiaí do Sul
    130. Juranda
    131. Jussara
    132. Kaloré
    133. Laranjal
    134. Laranjeiras do Sul
    135. Leópolis
    136. Lidianópolis
    137. Lindoeste
    138. Loanda
    139. Lobato
    140. Londrina
    141. Luiziana
    142. Lunardelli
    143. Lupionópolis
    144. Mamborê
    145. Mandaguaçu
    146. Mandaguari
    147. Manoel Ribas
    148. Marechal Cândido Rondon
    149. Maria Helena
    150. Marialva
    151. Marilândia do Sul
    152. Marilena
    153. Mariluz
    154. Maringá
    155. Maripá
    156. Marquinho
    157. Marumbi
    158. Matelândia
    159. Mato Rico
    160. Mauá da Serra
    161. Medianeira
    162. Mercedes
    163. Mirador
    164. Miraselva
    165. Missal
    166. Moreira Sales
    167. Munhoz de Melo
    168. Nossa Senhora das Graças
    169. Nova Aliança do Ivaí
    170. Nova América da Colina
    171. Nova Aurora
    172. Nova Cantu
    173. Nova Esperança
    174. Nova Fátima
    175. Nova Laranjeiras
    176. Nova Londrina
    177. Nova Olímpia
    178. Nova Santa Bárbara
    179. Nova Santa Rosa
    180. Nova Tebas
    181. Novo Itacolomi
    182. Ortigueira
    183. Ourizona
    184. Ouro Verde do Oeste
    185. Paiçandu
    186. Palmital
    187. Palotina
    188. Paraíso do Norte
    189. Paranacity
    190. Paranapoema
    191. Paranavaí
    192. Pato Bragado
    193. Peabiru
    194. Perobal
    195. Pérola
    196. Pinhalão
    197. Piraí do Sul
    198. Pitanga
    199. Pitangueiras
    200. Planaltina do Paraná
    201. Porecatu
    202. Porto Barreiro
    203. Porto Rico
    204. Prado Ferreira
    205. Presidente Castelo Branco
    206. Primeiro de Maio
    207. Prudentópolis
    208. Quarto Centenário
    209. Quatro Pontes
    210. Quedas do Iguaçu
    211. Querência do Norte
    212. Quinta do Sol
    213. Ramilândia
    214. Rancho Alegre
    215. Rancho Alegre D’Oeste
    216. Reserva
    217. Ribeirão do Pinhal
    218. Rio Bom
    219. Rio Bonito do Iguaçu
    220. Rio Branco do Ivaí
    221. Rolândia
    222. Roncador
    223. Rondon
    224. Rosário do Ivaí
    225. Sabáudia
    226. Santa Amélia
    227. Santa Cecília do Pavão
    228. Santa Cruz de Monte Castelo
    229. Santa Fé
    230. Santa Helena
    231. Santa Inês
    232. Santa Isabel do Ivaí
    233. Santa Lúcia
    234. Santa Maria do Oeste
    235. Santa Mariana
    236. Santa Mônica
    237. Santa Tereza do Oeste
    238. Santo Antônio da Platina
    239. Santo Antônio do Caiuá
    240. Santo Antônio do Paraíso
    241. Santo Inácio
    242. São Carlos do Ivaí
    243. São Jerônimo da Serra
    244. São João
    245. São João do Caiuá
    246. São João do Ivaí
    247. São Jorge do Ivaí
    248. São Jorge do Patrocínio
    249. São José das Palmeiras
    250. São Manoel do Paraná
    251. São Pedro do Iguaçu
    252. São Pedro do Ivaí
    253. São Pedro do Paraná
    254. São Sebastião da Amoreira
    255. São Tomé
    256. Sapopema
    257. Sarandi
    258. Sertaneja
    259. Sertanópolis
    260. Tamarana
    261. Tamboara
    262. Tapejara
    263. Tapira
    264. Telêmaco Borba
    265. Terra Boa
    266. Terra Rica
    267. Terra Roxa
    268. Tibagi
    269. Toledo
    270. Três Barras do Paraná
    271. Tuneiras do Oeste
    272. Tupãssi
    273. Turvo
    274. Ubiratã
    275. Umuarama
    276. Uniflor
    277. Uraí
    278. Ventania
    279. Vera Cruz do Oeste
    280. Virmond
    281. Xambrê
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