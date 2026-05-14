PR entra em alerta para chuvas intensas em 281 cidades; veja lista que inclui a região

O tempo começa a mudar em grande parte do Paraná, com a previsão de uma sequência de dias chuvosos e o avanço de uma nova frente fria. Após um amanhecer com temperaturas abaixo dos 10°C na metade sul do estado e registros de geada fraca no Centro-Sul e Campos Gerais, a instabilidade ganha força. Segundo o Simepar, o avanço da umidade e a atuação de um cavado em altos níveis da atmosfera devem provocar pancadas de chuva nas regiões Oeste e Noroeste ainda nesta tarde, avançando para o Sudoeste, Norte e Campos Gerais durante a noite. Em Apucarana, a previsão de chuva intensa entre sexta-feira (15) e domingo (17).

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Devido ao cenário meteorológico, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 281 municípios paranaenses em alerta amarelo de chuvas intensas. O aviso, válido até o fim desta quinta-feira, prevê acumulados de até 50 mm por dia e ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h. O estado deve permanecer sob condições de céu carregado e chuvas ocasionais até o próximo domingo (17), com temperaturas máximas em declínio, não ultrapassando os 20°C na maioria das cidades.

Em Apucarana, a previsão é precipitação acumulada de 21,9 mm nesta sexta-feira (15), de 22,6 mm no sábado (16) de 45,1 mm no domingo (17).

Na sexta-feira (15), a precipitação se espalha por todas as regiões, com destaque para o Norte, onde podem ocorrer trovoadas e volumes expressivos a qualquer momento. No sábado (16), um sistema de baixa pressão sobre países vizinhos mantém o tempo instável, favorecendo temporais localizados, especialmente no Oeste. Já no domingo, o deslocamento desse sistema para o oceano reforça a formação de áreas de chuva em grande parte do estado, mantendo o clima úmido e frio.

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A previsão indica que a estabilidade retornará gradualmente na segunda-feira (18), mas acompanhada de uma nova queda acentuada nas temperaturas. A partir de terça-feira (19), uma massa de ar frio volta a ganhar intensidade, mantendo o tempo firme com características típicas de inverno até meados da próxima semana, quando novas instabilidades são esperadas.

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