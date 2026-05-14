PR entra em alerta para chuvas intensas em 281 cidades; veja lista que inclui a região
Em Apucarana, a previsão é precipitação acumulada de 21,9 mm nesta sexta-feira (15), de 22,6 mm no sábado (16) de 45,1 mm no domingo (17)
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O tempo começa a mudar em grande parte do Paraná, com a previsão de uma sequência de dias chuvosos e o avanço de uma nova frente fria. Após um amanhecer com temperaturas abaixo dos 10°C na metade sul do estado e registros de geada fraca no Centro-Sul e Campos Gerais, a instabilidade ganha força. Segundo o Simepar, o avanço da umidade e a atuação de um cavado em altos níveis da atmosfera devem provocar pancadas de chuva nas regiões Oeste e Noroeste ainda nesta tarde, avançando para o Sudoeste, Norte e Campos Gerais durante a noite. Em Apucarana, a previsão de chuva intensa entre sexta-feira (15) e domingo (17).
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Devido ao cenário meteorológico, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 281 municípios paranaenses em alerta amarelo de chuvas intensas. O aviso, válido até o fim desta quinta-feira, prevê acumulados de até 50 mm por dia e ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h. O estado deve permanecer sob condições de céu carregado e chuvas ocasionais até o próximo domingo (17), com temperaturas máximas em declínio, não ultrapassando os 20°C na maioria das cidades.
Em Apucarana, a previsão é precipitação acumulada de 21,9 mm nesta sexta-feira (15), de 22,6 mm no sábado (16) de 45,1 mm no domingo (17).
Na sexta-feira (15), a precipitação se espalha por todas as regiões, com destaque para o Norte, onde podem ocorrer trovoadas e volumes expressivos a qualquer momento. No sábado (16), um sistema de baixa pressão sobre países vizinhos mantém o tempo instável, favorecendo temporais localizados, especialmente no Oeste. Já no domingo, o deslocamento desse sistema para o oceano reforça a formação de áreas de chuva em grande parte do estado, mantendo o clima úmido e frio.
A previsão indica que a estabilidade retornará gradualmente na segunda-feira (18), mas acompanhada de uma nova queda acentuada nas temperaturas. A partir de terça-feira (19), uma massa de ar frio volta a ganhar intensidade, mantendo o tempo firme com características típicas de inverno até meados da próxima semana, quando novas instabilidades são esperadas.
CIDADES COM ALERTA
- Abatiá
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Paraná
- Alto Piquiri
- Alvorada do Sul
- Amaporã
- Anahy
- Andirá
- Ângulo
- Apucarana
- Arapongas
- Arapoti
- Arapuã
- Araruna
- Ariranha do Ivaí
- Assaí
- Assis Chateaubriand
- Astorga
- Atalaia
- Bandeirantes
- Barbosa Ferraz
- Barra do Jacaré
- Bela Vista do Paraíso
- Boa Esperança
- Boa Ventura de São Roque
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Sucesso
- Borrazópolis
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafeara
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Califórnia
- Cambará
- Cambé
- Cambira
- Campina da Lagoa
- Campina do Simão
- Campo Bonito
- Campo Mourão
- Cândido de Abreu
- Candói
- Cantagalo
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Centenário do Sul
- Céu Azul
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Colorado
- Congonhinhas
- Conselheiro Mairinck
- Corbélia
- Cornélio Procópio
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Oeste
- Cruzeiro do Sul
- Cruzmaltina
- Curiúva
- Diamante D’Oeste
- Diamante do Norte
- Diamante do Sul
- Douradina
- Doutor Camargo
- Engenheiro Beltrão
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Espigão Alto do Iguaçu
- Farol
- Faxinal
- Fênix
- Figueira
- Floraí
- Floresta
- Florestópolis
- Flórida
- Formosa do Oeste
- Francisco Alves
- Godoy Moreira
- Goioerê
- Goioxim
- Grandes Rios
- Guaíra
- Guairaçá
- Guamiranga
- Guapirama
- Guaporema
- Guaraci
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Ibaiti
- Ibema
- Ibiporã
- Icaraíma
- Iguaraçu
- Iguatu
- Imbaú
- Inácio Martins
- Inajá
- Indianópolis
- Ipiranga
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Iretama
- Itaguajé
- Itaipulândia
- Itambaracá
- Itambé
- Itaúna do Sul
- Ivaí
- Ivaiporã
- Ivaté
- Ivatuba
- Jaboti
- Jacarezinho
- Jaguapitã
- Jandaia do Sul
- Janiópolis
- Japira
- Japurá
- Jardim Alegre
- Jardim Olinda
- Jataizinho
- Jesuítas
- Jundiaí do Sul
- Juranda
- Jussara
- Kaloré
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Leópolis
- Lidianópolis
- Lindoeste
- Loanda
- Lobato
- Londrina
- Luiziana
- Lunardelli
- Lupionópolis
- Mamborê
- Mandaguaçu
- Mandaguari
- Manoel Ribas
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Marialva
- Marilândia do Sul
- Marilena
- Mariluz
- Maringá
- Maripá
- Marquinho
- Marumbi
- Matelândia
- Mato Rico
- Mauá da Serra
- Medianeira
- Mercedes
- Mirador
- Miraselva
- Missal
- Moreira Sales
- Munhoz de Melo
- Nossa Senhora das Graças
- Nova Aliança do Ivaí
- Nova América da Colina
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança
- Nova Fátima
- Nova Laranjeiras
- Nova Londrina
- Nova Olímpia
- Nova Santa Bárbara
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Novo Itacolomi
- Ortigueira
- Ourizona
- Ouro Verde do Oeste
- Paiçandu
- Palmital
- Palotina
- Paraíso do Norte
- Paranacity
- Paranapoema
- Paranavaí
- Pato Bragado
- Peabiru
- Perobal
- Pérola
- Pinhalão
- Piraí do Sul
- Pitanga
- Pitangueiras
- Planaltina do Paraná
- Porecatu
- Porto Barreiro
- Porto Rico
- Prado Ferreira
- Presidente Castelo Branco
- Primeiro de Maio
- Prudentópolis
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Querência do Norte
- Quinta do Sol
- Ramilândia
- Rancho Alegre
- Rancho Alegre D’Oeste
- Reserva
- Ribeirão do Pinhal
- Rio Bom
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Branco do Ivaí
- Rolândia
- Roncador
- Rondon
- Rosário do Ivaí
- Sabáudia
- Santa Amélia
- Santa Cecília do Pavão
- Santa Cruz de Monte Castelo
- Santa Fé
- Santa Helena
- Santa Inês
- Santa Isabel do Ivaí
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Mariana
- Santa Mônica
- Santa Tereza do Oeste
- Santo Antônio da Platina
- Santo Antônio do Caiuá
- Santo Antônio do Paraíso
- Santo Inácio
- São Carlos do Ivaí
- São Jerônimo da Serra
- São João
- São João do Caiuá
- São João do Ivaí
- São Jorge do Ivaí
- São Jorge do Patrocínio
- São José das Palmeiras
- São Manoel do Paraná
- São Pedro do Iguaçu
- São Pedro do Ivaí
- São Pedro do Paraná
- São Sebastião da Amoreira
- São Tomé
- Sapopema
- Sarandi
- Sertaneja
- Sertanópolis
- Tamarana
- Tamboara
- Tapejara
- Tapira
- Telêmaco Borba
- Terra Boa
- Terra Rica
- Terra Roxa
- Tibagi
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tuneiras do Oeste
- Tupãssi
- Turvo
- Ubiratã
- Umuarama
- Uniflor
- Uraí
- Ventania
- Vera Cruz do Oeste
- Virmond
- Xambrê