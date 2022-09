PR entra em alerta amarelo para tempestades; temperaturas devem cair

Da Redação

Apucarana deve registrar chuva durante a tarde deste sábado (3)

O Paraná segue em alerta amarelo para tempestades e laranja para declínio de temperatura, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta amarelo segue até as 15 horas deste sábado (3) em praticamente todo o Paraná, incluindo a Grande Curitiba e o Litoral do Paraná, com previsão de chuva até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h. Ainda segundo com o Inmet, o alerta laranja é pelo declínio de temperatura superior a 5 graus e fica em vigência até as 23 horas de domingo (4).

De acordo com informativo do Simepar, as chuvas se estendem sobre o Estado já nesta sexta (2), concentrando-se mais sobre as regiões oeste, sudoeste e centro-sul paranaense. Os maiores volumes registrados até o início da tarde foram sobre as regiões de Entre Rios (39,4 mm), Palmas (24,8 mm) e Pato Branco (22,2 mm). Na faixa mais ao norte do Estado, as temperaturas seguem elevadas, com valores ultrapassando os 28 °C em diversos setores.

Para o sábado (3), a previsão é de dia chuvoso em Curitiba, com temperaturas variando entre 9 e 6 graus. No domingo (4), o sol deve aparecer entre nuvens, e as temperaturas devem cair para 6 e 13 graus. A partir de segunda (5), a chuva retorna e as temperaturas não passam de 15 graus.

Apucarana

Conforme dados do Simepar, Apucarana deve registrar chuva durante a tarde deste sábado (3). A temperatura terá máxima de 22º e mínima de 17º. O domingo (4), um pouco mais frio, mas sem chuva, a mínima marca 13º e a máxima também 22º.

Com informações do Bem Paraná.

