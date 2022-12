PR e SC têm novo alerta para tempestades nesta terça-feira (27)

Da Redação

Todo o estado do Paraná, assim como Santa Catarina, estão em alerta para perigo de fortes tempestades entre a noite desta terça-feira (26) e a manhã da quarta (28). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as fortes chuvas, que estão previstas das 23h às 10h, podem causar novos alagamentos e deslizamentos.

O alerta preocupa os que estão em viagem pelo litoral dos estados, devido a instabilidades das encostas das rodovias. De acordo com o Inmet, as chuvas devem ser de 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

A BR-376, em Guaratuba, que liga o Paraná a Santa Catarina, chegou a ser fechada totalmente há uma semana, para avaliar o risco de novos deslizamentos, devido as chuvas intensas que atingiram o local. Neste momento, a rodovia segue fluindo com interdição parcial.

A BR-277, que liga Curitiba ao Litoral do Paraná, também está com interdição parcial e registra filas quilométricas. A BR-101, em Santa Catarina, chegou a ser fechada totalmente nesta segunda-feira (26), no Túnel do Morro do Boi, mas já foi completamente liberada.





Orientações durante as tempestades

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).





