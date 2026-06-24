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PR é reconhecido por ações para ampliar vacinação adotadas na gestão de Beto Preto na Saúde

Estratégias adotadas posicionam Estado no topo do ranking da imunização no Brasil

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 17:27:06 Editado em 24.06.2026, 17:26:36
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PR é reconhecido por ações para ampliar vacinação adotadas na gestão de Beto Preto na Saúde
Autor Beto Preto, ex-secretário de Saúde no Paraná - Foto: Divulgação

O Paraná foi reconhecido nacionalmente pelas estratégias adotadas para ampliar a cobertura vacinal e recuperar índices de imunização infantil após os impactos provocados pela pandemia de Covid-19. O destaque ocorreu durante mostra promovida pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em Brasília, reunindo experiências exitosas de todo o país.

-LEIA MAIS: Ratinho Jr. assina PPP para construir 40 colégios no PR; dois serão em Arapongas

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As ações apresentadas foram estruturadas durante a gestão do deputado federal Beto Preto à frente da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná e tiveram como principal diferencial a integração entre as áreas da Saúde e da Educação, fortalecendo o acesso às vacinas e ampliando a proteção de crianças e adolescentes.

O reconhecimento ganha ainda mais relevância diante do cenário nacional. Reportagem publicada pela Folha de S.Paulo destacou que o Brasil ainda enfrenta dificuldades para recuperar os níveis de cobertura vacinal registrados antes da pandemia. Enquanto o país busca retomar índices considerados ideais, o Paraná alcançou, em 2024, as maiores taxas de vacinação da última década entre os estados brasileiros.

Entre os resultados mais expressivos está a vacinação contra o HPV. Em 2025, a cobertura vacinal atingiu 91,5% dos meninos e 98,9% das meninas na faixa etária de 9 a 14 anos, superando a meta nacional de 90% e ficando acima das médias brasileiras.

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De acordo com Beto Preto, o sucesso da estratégia paranaense foi construído de forma coletiva e com forte articulação entre as três esferas de governo.

“Ninguém faz nada sozinho. Existe uma grande equipe por trás desse trabalho. O Governo Federal compra as vacinas e coordena o Programa Nacional de Imunizações, o Estado organiza as ações e os municípios são quem efetivamente vacinam, por meio das vacinadoras e vacinadores que estão na linha de frente”, afirmou.

O deputado também destacou a decisão de levar a vacinação para dentro das escolas, iniciativa construída em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e que se tornou uma das principais ferramentas para ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes.

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“Quando levamos a vacinação para dentro das escolas, aproximamos a saúde das famílias e dos estudantes. Foi uma medida corajosa, que exigiu parceria, conscientização e muito trabalho. Vacinar é um ato de amor, de solidariedade humana e de responsabilidade com a vida”, declarou.

Uma das bases dessa estratégia foi a legislação estadual que exige a apresentação da carteira de vacinação para estudantes das redes pública e privada de ensino, além de incentivar ações de imunização no ambiente escolar. A medida contribuiu para ampliar o alcance das campanhas, especialmente entre adolescentes, faixa etária que tradicionalmente procura menos os serviços de saúde.

Para Beto Preto, o reconhecimento nacional confirma que políticas públicas integradas e decisões técnicas são fundamentais para garantir a proteção da população.

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“Vamos continuar trabalhando para que o Paraná permaneça no pódio da vacinação brasileira, protegendo nossas crianças, nossos idosos e todas as famílias paranaenses”, concluiu

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Educação e Saúde imunização infantil paraná políticas públicas Saúde Pública VACINAÇÃO
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