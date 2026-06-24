PR é reconhecido por ações para ampliar vacinação adotadas na gestão de Beto Preto na Saúde

O Paraná foi reconhecido nacionalmente pelas estratégias adotadas para ampliar a cobertura vacinal e recuperar índices de imunização infantil após os impactos provocados pela pandemia de Covid-19. O destaque ocorreu durante mostra promovida pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em Brasília, reunindo experiências exitosas de todo o país.

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As ações apresentadas foram estruturadas durante a gestão do deputado federal Beto Preto à frente da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná e tiveram como principal diferencial a integração entre as áreas da Saúde e da Educação, fortalecendo o acesso às vacinas e ampliando a proteção de crianças e adolescentes.

O reconhecimento ganha ainda mais relevância diante do cenário nacional. Reportagem publicada pela Folha de S.Paulo destacou que o Brasil ainda enfrenta dificuldades para recuperar os níveis de cobertura vacinal registrados antes da pandemia. Enquanto o país busca retomar índices considerados ideais, o Paraná alcançou, em 2024, as maiores taxas de vacinação da última década entre os estados brasileiros.

Entre os resultados mais expressivos está a vacinação contra o HPV. Em 2025, a cobertura vacinal atingiu 91,5% dos meninos e 98,9% das meninas na faixa etária de 9 a 14 anos, superando a meta nacional de 90% e ficando acima das médias brasileiras.

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De acordo com Beto Preto, o sucesso da estratégia paranaense foi construído de forma coletiva e com forte articulação entre as três esferas de governo.

“Ninguém faz nada sozinho. Existe uma grande equipe por trás desse trabalho. O Governo Federal compra as vacinas e coordena o Programa Nacional de Imunizações, o Estado organiza as ações e os municípios são quem efetivamente vacinam, por meio das vacinadoras e vacinadores que estão na linha de frente”, afirmou.

O deputado também destacou a decisão de levar a vacinação para dentro das escolas, iniciativa construída em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e que se tornou uma das principais ferramentas para ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes.

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“Quando levamos a vacinação para dentro das escolas, aproximamos a saúde das famílias e dos estudantes. Foi uma medida corajosa, que exigiu parceria, conscientização e muito trabalho. Vacinar é um ato de amor, de solidariedade humana e de responsabilidade com a vida”, declarou.

Uma das bases dessa estratégia foi a legislação estadual que exige a apresentação da carteira de vacinação para estudantes das redes pública e privada de ensino, além de incentivar ações de imunização no ambiente escolar. A medida contribuiu para ampliar o alcance das campanhas, especialmente entre adolescentes, faixa etária que tradicionalmente procura menos os serviços de saúde.

Para Beto Preto, o reconhecimento nacional confirma que políticas públicas integradas e decisões técnicas são fundamentais para garantir a proteção da população.

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“Vamos continuar trabalhando para que o Paraná permaneça no pódio da vacinação brasileira, protegendo nossas crianças, nossos idosos e todas as famílias paranaenses”, concluiu