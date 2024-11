PR e PUC promovem Congresso de Gestão e Promoção da Igualdade Racial

continua após publicidade

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial (Semipi), promoverá o I Congresso de Gestão e Promoção da Igualdade Racial no Paraná, entre os dias 04 e 08 de novembro, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). O objetivo é conectar conhecimento, experiências e práticas inovadoras que inspiram e geram impacto real no cotidiano das pessoas. O evento reúne academia, gestão estadual, municípios, empresas e a sociedade civil.

A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destacou que evento representa um marco importante na luta pela igualdade racial e na valorização das culturas afro-brasileiras, temas fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa.

“Nosso compromisso, enquanto Governo do Estado, é promover um diálogo aberto e construtivo. E as atividades programadas para o evento são oportunidades valiosas para a troca de experiências e a construção de estratégias que visem o fortalecimento das políticas afirmativas e a educação antirracista”, ressaltou.

“Juntos, podemos construir um futuro em que a diversidade cultural seja respeitada e celebrada. Este evento é uma prova de que, por meio da união de esforços, podemos avançar na promoção da igualdade racial, fazendo história e transformando o Paraná em um exemplo de inclusão e respeito à diversidade”, enfatizou.

IDEATHON DE IGUALDADE RACIAL – Simultaneamente à programação do evento, será realizado o Ideathon de Igualdade Racial, que trabalhará temas como o combate ao racismo, o fortalecimento das políticas afirmativas, a valorização da cultura afro-brasileira e a importância da educação antirracista. Serão 25 horas de imersão no tema.

Esse evento de inovação em que participantes se reúnem para gerar ideias criativas é voltado a profissionais da área pública e/ou privada, especialistas, estudantes e entusiastas do tema, interessados em compartilhar ideias, formar times e construir projetos dentro da proposta do evento.

As equipes contarão com pessoas ligadas ao tema e mentores especializados para que as propostas estejam próximas à realidade. As soluções geradas na iniciativa ajudarão empresas a criar programas e políticas que não apenas atendam às demandas por igualdade racial, mas que também fortaleçam o compromisso com a diversidade, retenção de talentos e inovação interna.

IV NOVEMBRO NEGRO – Em parceria ao Congresso, será realizado, também na PUCPR, o IV Novembro Negro, um espaço de reflexão e celebração da identidade negra, reunindo pesquisadores, gestores públicos e representantes da sociedade civil para discutir políticas e práticas voltadas à promoção da igualdade racial.

Sérgio Luis do Nascimento, professor da Escola de Educação e Humanidades e membro do Núcleo de Direitos Humanos e do Núcleo de Estudos em Educação e Relações Étnicas da PUCPR, comentou que a realização do evento amplia o espaço de diálogo com todos da sociedade. “Fomentando a troca de experiências e a criação de ações que possam, de fato, impactar a sociedade, ajudando a reduzir as desigualdades raciais”, destacou.

PROGRAMAÇÃO – Ao longo dos dias de evento, os participantes acompanharão palestras, debates, oficinas, apresentações culturais e o Ideathon. Um encontro que visa proporcionar um espaço de aprendizagem mútua, troca de experiências e construção de estratégias para um futuro mais justo e igualitário.

"Cabe ressaltar que esta parceria é um marco para o Estado do Paraná e possibilitará a integração entre diversos eixos e nichos da sociedade, principalmente aos municípios, buscando o combate ao racismo e uma sociedade justa e equânine", disse o diretor para Igualdade Racial, Povos e comunidades tradicionais, Eduardo de Oliveira Filho.

