PR é o quarto estado que mais realizou transplantes no Brasil em 2023

O Paraná foi o quarto estado que mais realizou transplantes de órgãos no ano passado. É o que revelam dados Sistema Nacional de Transplantes, atualizados nesta sexta-feira (5 de janeiro).

continua após publicidade

Conforme os dados do Ministério da Saúde, ao longo de 2023 um total de 9.074 transplantes foram realizados no Brasil, sendo 6.066 transplantes de rim, 2.390 de fígado e 426 de coração, entre outros.

Entre as unidades da federação, São Paulo (com 2.844 transplantes), Minas Gerais (1.081), Rio de Janeiro (869), Paraná (827) e Rio Grande do Sul (724) são aquelas que mais realizaram transplantes.

continua após publicidade

No caso paranaense, foram realizados 497 transplantes de rim; 298 de fígado; 25 de coração; e outras sete de pâncreas/rim no ano passado. Dos transplantados, 476 eram do sexo masculino e 351 do sexo feminino, sendo que a maioria dos pacientes (454 ou 55% do total) tinham 50 anos ou mais de idade.

Apesar do grande número de procedimentos, a fila de pessoas aguardando por um transplante ainda é grande. No Brasil, são 41.573 pacientes, a maioria deles (38.277) aguardando por um rim.

Só no Paraná, são 2.321 pessoas aguardando por um órgão, número inferior apenas ao registrado em São Paulo (20.168) e Minas Gerais (3.675).

continua após publicidade

Coração é transportado do interior do Paraná até a Grande Curitiba

Na tarde de hoje (6 de janeiro), inclusive, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), utilizando a aeronave Falcão 03, prestou apoio, em conjunto com a Casa Militar, para atender uma demanda da Central de Transplantes.

Segundo o Batalhão, um coração foi trazido de avião (junto com uma equipe médica) do interior do estado até o Aeroporto do Bacacheri. No local, o órgão foi levado até um helicóptero, sendo então transportado até o Hospital do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Siga o TNOnline no Google News