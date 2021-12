Da Redação

PR é o 5º estado com mais sorteados na Mega-Sena da virada

O Paraná é o quinto estado brasileiro com mais sortudos na Mega-Sena da Virada, a loteria especial de fim de ano que oferta o maior prêmio entre as loterias. Neste ano o prêmio estimado é de R$ 350 milhões. O levantamento foi feito pelo portal Sorte Online. A Mega da Virada é realizada desde 2009.

Desde que começou a ser sorteada, a Mega da Virada, como é conhecida, já fez oito apostas ganhadoras no Estado, sendo duas em Curitiba. O estado com mais ganhadores na loteria especial foi São Paulo (25 prêmios, sendo 12 na capital), seguido por Bahia (12 prêmios), Minas Gerais (11 prêmios, sendo 4 na capital) e Rio de Janeiro (10 prêmios, sendo 5 na capital).

No ano passado a Mega da Virada pagou R$ 325 milhões pra duas apostas vencedoras, feitas em São Paulo e Sergipe. Lembrando que o apostador de São Paulo não retirou o prêmio milionário, que foi transferido ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies).A Mega da Vidada não acumula e, se ninguém acertar as seis dezenas, ganha os que acertarem a quina. O sorteio será feito no dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 4,50.

