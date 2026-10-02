Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
CREUTZFELDT-JAKOB

PR é o 3º estado do país em casos confirmados da doença que matou o influenciador Lito Sousa

Estado fica atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais em boletim epidemiológico do Ministério da Saúde que mapeou 17 anos da enfermidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

PR é o 3º estado do país em casos confirmados da doença que matou o influenciador Lito Sousa
Autor Lito Sousa morreu aos 59 anos - Foto: Redes Sociais

O Paraná é o terceiro estado brasileiro com o maior número de casos confirmados da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), somando 44 registros ao longo de 17 anos. O mapeamento do Ministério da Saúde, que analisou 1.576 notificações suspeitas registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) entre 2005 e 2021, confirmou ao todo 547 diagnósticos no país. A enfermidade neurodegenerativa rara e sem cura ganhou repercussão nacional após causar a morte do influenciador digital Lito Sousa, do canal Aviões e Música. No ranking nacional, o Paraná fica atrás apenas de São Paulo, que lidera com 202 casos, e de Minas Gerais, com 57 ocorrências, figurando à frente do Rio de Janeiro, com 38, e do Rio Grande do Sul, com 35 confirmações.

-LEIA MAIS: Morre o influenciador e especialista em aviação Lito Sousa aos 59 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A doença atinge predominantemente a população idosa e apresenta um avanço severo e acelerado no organismo. De acordo com o levantamento federal, a faixa etária de 55 a 74 anos concentrou 60,2% do total de notificações no país, apresentando uma idade média de 66 anos entre os pacientes investigados. Com base na literatura científica adotada pelo Ministério da Saúde, cerca de 90% dos acometidos pela enfermidade vão a óbito entre seis meses e um ano após a manifestação dos primeiros sintomas, com tempo médio de sobrevida estimado em apenas cinco meses. Durante o período analisado pelo boletim epidemiológico, foram contabilizados 290 óbitos entre as notificações investigadas no Brasil.

O Ministério da Saúde esclarece que nenhum caso registrado no Paraná ou em outros estados foi provocado pela nova variante da DCJ, que é associada ao consumo de carne bovina contaminada pela encefalopatia espongiforme bovina, popularmente conhecida como "doença da vaca louca". Desde a inclusão da patologia na lista de notificação compulsória em 2005, o Brasil não registrou nenhum caso ou morte decorrente dessa variante. A forma esporádica da doença, que não possui qualquer vínculo com a alimentação nem causa definida pela ciência, responde pela quase totalidade do quadro no país, mantendo uma taxa média global estimada entre um e dois casos por milhão de habitantes ao ano.

A doença de Creutzfeldt-Jakob pertence ao grupo das enfermidades priônicas, caracterizadas pela deformação de proteínas que já existem naturalmente no cérebro. Uma vez alteradas, essas proteínas passam a modificar as demais em um efeito dominó, provocando a degradação rápida do sistema nervoso central. Como os sintomas iniciais incluem perda de memória, alterações de comportamento, desequilíbrio e fraqueza motora, a patologia costuma ser confundida com outras demências no início da investigação. Contudo, enquanto doenças como o Alzheimer evoluem de forma gradual ao longo de anos, a DCJ degrada a saúde do paciente em poucos meses, exigindo exames combinados como ressonâncias magnéticas, punções lombares, eletroencefalogramas e testes específicos no líquido cefalorraquidiano para a confirmação do diagnóstico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Doença de Creutzfeldt-Jakob epidemias no Brasil Lito Sousa paraná SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV