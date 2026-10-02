PR é o 3º estado do país em casos confirmados da doença que matou o influenciador Lito Sousa

O Paraná é o terceiro estado brasileiro com o maior número de casos confirmados da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), somando 44 registros ao longo de 17 anos. O mapeamento do Ministério da Saúde, que analisou 1.576 notificações suspeitas registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) entre 2005 e 2021, confirmou ao todo 547 diagnósticos no país. A enfermidade neurodegenerativa rara e sem cura ganhou repercussão nacional após causar a morte do influenciador digital Lito Sousa, do canal Aviões e Música. No ranking nacional, o Paraná fica atrás apenas de São Paulo, que lidera com 202 casos, e de Minas Gerais, com 57 ocorrências, figurando à frente do Rio de Janeiro, com 38, e do Rio Grande do Sul, com 35 confirmações.



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A doença atinge predominantemente a população idosa e apresenta um avanço severo e acelerado no organismo. De acordo com o levantamento federal, a faixa etária de 55 a 74 anos concentrou 60,2% do total de notificações no país, apresentando uma idade média de 66 anos entre os pacientes investigados. Com base na literatura científica adotada pelo Ministério da Saúde, cerca de 90% dos acometidos pela enfermidade vão a óbito entre seis meses e um ano após a manifestação dos primeiros sintomas, com tempo médio de sobrevida estimado em apenas cinco meses. Durante o período analisado pelo boletim epidemiológico, foram contabilizados 290 óbitos entre as notificações investigadas no Brasil.

O Ministério da Saúde esclarece que nenhum caso registrado no Paraná ou em outros estados foi provocado pela nova variante da DCJ, que é associada ao consumo de carne bovina contaminada pela encefalopatia espongiforme bovina, popularmente conhecida como "doença da vaca louca". Desde a inclusão da patologia na lista de notificação compulsória em 2005, o Brasil não registrou nenhum caso ou morte decorrente dessa variante. A forma esporádica da doença, que não possui qualquer vínculo com a alimentação nem causa definida pela ciência, responde pela quase totalidade do quadro no país, mantendo uma taxa média global estimada entre um e dois casos por milhão de habitantes ao ano.

A doença de Creutzfeldt-Jakob pertence ao grupo das enfermidades priônicas, caracterizadas pela deformação de proteínas que já existem naturalmente no cérebro. Uma vez alteradas, essas proteínas passam a modificar as demais em um efeito dominó, provocando a degradação rápida do sistema nervoso central. Como os sintomas iniciais incluem perda de memória, alterações de comportamento, desequilíbrio e fraqueza motora, a patologia costuma ser confundida com outras demências no início da investigação. Contudo, enquanto doenças como o Alzheimer evoluem de forma gradual ao longo de anos, a DCJ degrada a saúde do paciente em poucos meses, exigindo exames combinados como ressonâncias magnéticas, punções lombares, eletroencefalogramas e testes específicos no líquido cefalorraquidiano para a confirmação do diagnóstico.