PR doa alimentos e itens de higiene a moradores afetados pela chuva

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mais de 64 mil itens de higiene, limpeza, cuidados pessoais e alimentos foram arrecadados pela campanha Juntos pelo Paraná, da Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS), e distribuídos a moradores afetados pelas chuvas e enchentes nos municípios de São Mateus do Sul, Rio Negro e União da Vitória.

continua após publicidade

A campanha contou com a participação de empresas e pessoas físicas, que se uniram para ajudar os municípios mais afetados pelas tempestades e pela cheia do Rio Iguaçu. Entre as companhias que aderiram à campanha estão O Boticário, que doou 8 mil itens de higiene, e a Vapza, que fez uma doação de 5 mil toneladas de alimentos.

- LEIA MAIS: Nota Paraná: R$3,76 mi em créditos foram transferidos para pagar IPVA

continua após publicidade

“Foi mobilizada uma grande corrente de solidariedade para tentar amenizar as dificuldades das pessoas mais atingidas e tentar fazer com que elas tenham um pouco mais de conforto neste recomeço. Esta campanha mostrou o quanto o paranaense é unido e trabalha pelo próximo”, afirmou a primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, que liderou a campanha.

Os donativos foram arrecadados entre 17 de outubro e a 7 de novembro e distribuídos com o apoio da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil.

SOLIDARIEDADE

Segundo a chefe do núcleo regional da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família em União da Vitória, Gabi Bakri, a união de esforços foi fundamental para ajudar o município neste momento. “Só temos a agradecer à primeira-dama Luciana Saito Massa e sua equipe pela atitude que tiveram nesta grande mobilização, à Defesa Civil e a todos que colaboraram em um momento que a nossa cidade tanto precisou desta ajuda”, disse.

continua após publicidade

Para a secretária de Assistência Social de São Mateus do Sul, Marina Joana Silva Gaspar Ledur, as doações têm ajudado centenas de famílias. “Foram itens de todos os gêneros alimentícios, de limpeza e higiene doados para atender da melhor forma os nossos munícipes”, afirmou.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, agradeceu a todas as pessoas e empresas que se mobilizaram na campanha. “O Paraná demonstrou ser um estado que cuida das pessoas, que se responsabiliza em melhorar a qualidade de vida das pessoas, tanto nas horas boas, como nas horas em que elas mais precisam.

Siga o TNOnline no Google News