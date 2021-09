Da Redação

PR divulga mais 2.163 casos da Covid-19 e 68 óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (25) mais 2.163 casos confirmados e 68 mortes — referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Há ajustes ao final do texto.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.496.281 casos confirmados e 38.620 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de setembro (1.806), agosto (135), julho (56), junho (108), maio (56), abril (1) e março (1) de 2021.

INTERNADOS – 674 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 518 pacientes em leitos SUS (317 em UTI e 201 em leitos clínicos/enfermaria) e 156 em leitos da rede particular (98 em UTI e 58 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.365 pacientes internados, 747 em leitos UTI e 618 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 68 pacientes. São 26 mulheres e 42 homens, com idades que variam de 28 a 99 anos. Os óbitos ocorreram entre 14 de abril a 24 de setembro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (11), Maringá (4), Londrina (4), Colombo (4), Cascavel (4), Cambé (4), Ponta Grossa (3), São José dos Pinhais (2), Paranavaí (2) e Iporã (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Sertanópolis, Santa Fé, Rolândia, Quitandinha, Prudentópolis, Pontal do Paraná, Piraquara, Paraíso do Norte, Paranaguá, Mariluz, Mandaguari, Lapa, Jataizinho, Irati, Imbituva, Ibiporã, Guaratuba, Foz do Iguaçu, Douradina, Céu Azul, Cruz Machado, Cerro Azul, Campo Mourão, Campo Largo, Araucária, Arapongas, Apucarana e Andirá.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 6.089 casos de residentes de fora do Estado, 217 pessoas foram a óbito.

AJUSTES – Relatório de Exclusões:

90 casos foram excluídos. Desse quantitativo, 9 casos são de Fora do Paraná.

Um caso confirmado (M,29) no dia 03/10/2020 em Cambé foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,31) no dia 23/12/2020 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,46) no dia 27/08/2020 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,40) no dia 17/07/2020 em Vila Velha/ES foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,49) no dia 25/11/2020 em Ibiporã foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,38) no dia 23/10/2020 em Toledo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,28) no dia 11/07/2020 em Apucarana foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,70) no dia 22/06/2020 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,35) no dia 22/08/2020 em Dois Vizinhos foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,26) no dia 28/08/2020 em Mandaguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,40) no dia 25/01/2021 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,25) no dia 01/09/2020 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,4) no dia 26/10/2020 em Florínea/SP foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,38) no dia 05/04/2021 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,49) no dia 04/03/2021 em Colombo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,70) no dia 02/08/2020 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,24) no dia 03/07/2020 em Linhares/ES foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,43) no dia 14/06/2020 em Almirante Tamandaré foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,58) no dia 08/06/2020 em Cascavel foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,70) no dia 22/06/2020 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,50) no dia 15/03/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,20) no dia 17/08/2020 em Cambé foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,56) no dia 19/10/2020 em Colombo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,38) no dia 26/07/2020 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,26) no dia 27/08/2020 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,32) no dia 07/07/2020 em Francisco Beltrão foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,36) no dia 04/09/2020 em Paranaguá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,32) no dia 21/07/2020 em Serra/ES foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,53) no dia 02/10/2020 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,52) no dia 29/08/2020 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,32) no dia 09/09/2020 em Cascavel foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,39) no dia 03/12/2020 em Almirante Tamandaré foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,44) no dia 06/11/2020 em Cianorte foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,28) no dia 10/09/2020 em Piraquara foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,53) no dia 29/12/2020 em Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,89) no dia 01/07/2020 em Pato Branco foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,36) no dia 26/06/2020 em Cascavel foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,67) no dia 28/04/2021 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,41) no dia 22/09/2020 em Ibiporã foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,37) no dia 28/08/2020 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,29) no dia 23/07/2020 em Sinop/MT foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,28) no dia 19/12/2020 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,56) no dia 22/09/2020 em Colombo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,25) no dia 08/12/2020 em Tijucas do Sul foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,23) no dia 29/07/2020 em Belo Oriente/MG foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,19) no dia 19/11/2020 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,18) no dia 20/07/2020 em Castro foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,4) no dia 11/07/2020 em Rio Claro/RJ foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,75) no dia 23/11/2020 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,40) no dia 02/12/2020 em Palmas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,43) no dia 31/10/2020 em Francisco Beltrão foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,30) no dia 23/02/2021 em Marmeleiro foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,47) no dia 14/04/2021 em Piraquara foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,26) no dia 23/07/2020 em Piraquara foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,27) no dia 30/09/2020 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,53) no dia 12/01/2021 em Alto Paraná foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,34) no dia 14/12/2020 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,25) no dia 22/10/2020 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,73) no dia 19/06/2020 em Cascavel foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,73) no dia 17/08/2020 em São Lourenço do Oeste/SC foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,70) no dia 23/04/2021 em Mandaguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,33) no dia 11/11/2020 em Rio de Janeiro/RJ foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,46) no dia 09/07/2020 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,61) no dia 23/07/2020 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,36) no dia 23/02/2021 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,14) no dia 09/09/2020 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,62) no dia 23/07/2020 em Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,38) no dia 23/07/2020 em Pato Branco foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,55) no dia 18/02/2021 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,41) no dia 16/03/2021 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,20) no dia 03/07/2020 em Céu Azul foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,44) no dia 24/05/2021 em Japurá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,33) no dia 12/01/2021 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,49) no dia 23/01/2021 em Araucária foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,20) no dia 06/01/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,39) no dia 15/03/2021 em Inajá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,63) no dia 05/03/2021 em Céu Azul foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,73) no dia 09/12/2020 em Carambeí foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,26) no dia 12/12/2020 em Campina Grande do Sul foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,52) no dia 15/03/2021 em Santa Helena foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,82) no dia 15/12/2020 em Nova Esperança foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,16) no dia 26/01/2021 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,35) no dia 09/03/2021 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,55) no dia 27/02/2021 em Palmas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,53) no dia 21/08/2020 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,49) no dia 18/02/2021 em Santa Tereza do Oeste foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,39) no dia 17/02/2021 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,36) no dia 18/07/2020 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,50) no dia 14/04/2021 em Tijucas do Sul foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,26) no dia 20/04/2021 em Palmas foi excluído por erro de notificação.

Relatório de Correções de Municípios:

6 casos e 1 óbito foram corrigidos.5 casos e 1 óbito residentes alterados entre municípios do Paraná.1 caso residente de Fora do Estado alterado para o Paraná. Um caso e óbito confirmado (M,71) de Bandeirantes foi corrigido para Sertaneja. Um caso confirmado (M,40) de Campos dos Goytacazes/RJ foi corrigido para Telêmaco Borba. Um caso confirmado (F,0) de Curitiba foi corrigido para Colombo. Um caso confirmado (M,40) de Quatro Pontes foi corrigido para Cascavel. Um caso confirmado (M,43) de Paiçandu foi corrigido para Maringá. Um caso confirmado (M,37) de Cambé foi corrigido para Londrina.