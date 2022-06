PR distribui mais 292 mil vacinas contra a covid-19 para os municípios

Da Redação

São doses para o público infantil, adolescentes e adultos, por solicitação dos municípios, para reforçar os estoques no atendimento à população

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) distribuiu nesta quarta-feira (22) 292.869 imunizantes para as 22 Regionais de Saúde. São doses para o público infantil, adolescentes e adultos, por solicitação dos municípios, para reforçar os estoques no atendimento à população.

Do quantitativo total, 130.224 são imunizantes da Pfizer/BioNTech, sendo 106.494 para a dose de reforço de adolescentes (12 a 17 anos) e 23.730 vacinas pediátricas para a segunda dose (D2).

Além dessas, são outras 150.575 AstraZeneca para a população acima de 18 anos e 12.070 para a D2 de crianças de 6 a 11 anos.

“Iniciamos nesta semana o inverno, e por isso a vacinação se torna ainda mais importante. Devemos lembrar diariamente que todos devem tomar a vacina, tanto crianças, quanto adultos e idosos. A Covid-19 não foi embora e é necessário estar em dia com o esquema vacinal para que não haja um adoecimento mais grave”, alertou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.