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PR deve ser atingido por frio intenso com temperatura de 0 ℃ nos próximos dias

O pico do frio deve ser entre domingo (23) e segunda-feira (24), quando as mínimas podem ficar entre as menores do ano

Escrito por Da Redação
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PR deve ser atingido por frio intenso com temperatura de 0 ℃ nos próximos dias
Autor A chegada do ar polar está prevista para a sexta-feira (21), com a passagem de uma frente fria em várias áreas do estado - Foto: AEN

Uma forte massa de ar frio deve atingir o Brasil nos próximos dias, com os maiores impactos concentrados na Região Sul. No Paraná, a previsão indica queda acentuada das temperaturas, com mínimas que podem chegar a 5°C ou 6°C em Curitiba, segundo a MetSul Meteorologia. A chegada do ar polar está prevista para a sexta-feira (21), com a passagem de uma frente fria, mas o resfriamento mais intenso deve ocorrer a partir do sábado (22), com o avanço de uma segunda massa de ar frio, mais forte e abrangente.

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O pico do frio deve ser entre domingo (23) e segunda-feira (24), quando as mínimas podem ficar entre as menores do ano. Em Curitiba, o céu nublado e a possibilidade de garoa ou chuva leve podem evitar um resfriamento ainda maior, mas os termômetros ainda devem registrar marcas baixas. Em algumas áreas do estado, as temperaturas podem se aproximar de 0°C.

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Além do Paraná, a massa de ar frio também derrubará as temperaturas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, onde as mínimas podem ser ainda mais severas, com marcas negativas no Planalto Sul Catarinense e em áreas de maior altitude gaúcha. O frio também alcançará partes do Centro-Oeste e do Sudeste, especialmente Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro.

A previsão indica que o resfriamento pode se estender por vários dias, com mínimas e máximas abaixo da média por pelo menos quatro dias, caracterizando uma onda de frio.

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Curitiba frio meteorologia previsão do tempo Tempo
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