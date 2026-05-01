TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
ESTIAGEM

PR decreta emergência hídrica e proíbe uso de água tratada para lavar calçadas e carros

Previsão de pouca chuva e altas temperaturas em maio motivou a decisão; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.05.2026, 19:49:43 Editado em 01.05.2026, 19:58:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

PR decreta emergência hídrica e proíbe uso de água tratada para lavar calçadas e carros
Autor Níveis dos rios registram queda em várias regiões do Paraná - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Governo do Paraná decretou situação de emergência hídrica em todo o estado em decorrência da estiagem prolongada, que tem provocado a redução expressiva no nível dos rios e ameaçado o abastecimento da população. A medida, que tem validade estipulada de seis meses, proíbe expressamente o uso de água tratada da rede pública para atividades consideradas não essenciais. Com isso, os paranaenses ficam impedidos de utilizar a água potável para a lavagem de calçadas, pátios e veículos, irrigação de jardins e gramados, além do enchimento de piscinas e outras práticas recreativas de alto consumo.

-LEIA MAIS: “Perseverança venceu o impossível”, diz Ratinho Jr. na inauguração da Ponte de Guaratuba

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A decisão governamental foi fundamentada pelos dados recentes do monitoramento hídrico estadual, que evidenciam um cenário crítico. Atualmente, 69% dos 291 pontos de captação no Paraná operam fora da normalidade. Deste montante, 52,58% encontram-se na condição de "rio baixo", enquanto 16,49% já registram situação de estiagem severa. O quadro levou as autoridades a agir preventivamente, sobretudo porque as previsões meteorológicas para o mês de maio apontam para a continuidade das condições desfavoráveis, com baixo volume de chuvas e temperaturas acima das médias históricas.

Amparadas pelo novo decreto, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e as demais concessionárias que operam no estado recebem autorização legal para adotar medidas mais enérgicas visando a segurança hídrica, incluindo a implementação de rodízios no fornecimento, caso seja preciso poupar os reservatórios. Apesar da prerrogativa, a Sanepar informou por meio de nota que mantém o monitoramento contínuo de seu sistema e que, até o momento, não foi necessário iniciar o racionamento nas torneiras.

A companhia reiterou, no entanto, que a colaboração da população e o respeito às restrições do decreto são medidas fundamentais para atravessar o período de seca e preservar os níveis dos reservatórios sem que cortes precisem ser efetuados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ÁGUA emergência hídrica estiagem paraná restrição de uso SANEPAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV