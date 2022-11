PR: criança sofre queimaduras graves após mangueira de fogão explodir

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso ocorreu no último domingo (30)

Um menino, de 10 anos, sofreu queimaduras graves após a mangueira de um fogão portátil explodir, no último domingo (30), no pátio de um posto de combustíveis, em Rolândia, norte do Paraná. A vítima, identificada como Matheus Guilherme Franco, foi socorrida e levada rapidamente para um hospital da cidade, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

continua após publicidade .

A avó de Matheus, Aide Franco, explicou que o garoto estava com a família acompanhando o pai, que é caminhoneiro. “Eles foram para Rolândia. Pararam para almoçar, armaram a cozinha, colocaram água para o macarrão, que estava esquentando normal. Minha nora estava dormindo, meu neto estava distante do fogão”, disse.

Leia mais: Bebê fica gravemente ferido após acidente doméstico em Londrina

continua após publicidade .

O acidente ocorreu quando o pai do garoto foi buscar mais água para colocar no macarrão. “A mangueirinha do fogãozinho explodiu e, no que começou a balançar, pegou em cheio no meu neto”, continuou Aide.

Segundo a avó, na hora havia pouca gente no posto de combustíveis, então o pai do garoto teve que agir rápido e com o que ele tinha no momento, para evitar que algo pior acontecesse.



“Meu filho fez o que podia, com o que tinha por perto. Os bombeiros chegaram e fizeram os primeiros procedimentos, meu neto pegando fogo”.

continua após publicidade .

Depois de ser transferido para Curitiba, Matheus passou por uma raspagem. Seu quadro de saúde é estável.

Com informações da Banda B.

Siga o TNOnline no Google News