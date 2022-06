PR: Criança é socorrida por helicóptero após colocar mão em triturador

Da Redação



Um menino de seis anos precisou ser socorrido por um helicóptero depois de colocar a mão em um triturador, na manhã de sábado (18). O caso foi registrado na zona rural de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba (RMC), mas a criança foi levada até a PR-092, Rodovia dos Minérios.

De acordo com a apuração da reportagem, o ferimento foi em um dedo da mão esquerda. O helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA) pousou no pátio de um posto para o resgate. A criança foi encaminhada ao Hospital do Rocio, localizado em Campo Largo, no Paraná.