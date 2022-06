PR convoca músicos para se apresentarem com a Orquestra Sinfônica

Da Redação

Músicos profissionais que tocam 23 instrumentos das famílias das cordas, madeiras, metais e percussão ganharam uma oportunidade de se apresentarem com a Orquestra Sinfônica do Paraná. O Credenciamento de Músicos, que começa na próxima segunda-feira (20), é um processo seletivo online que seleciona profissionais para compor as fileiras da OSP como convidados.

A Orquestra Sinfônica do Paraná possui 76 músicos contratados. Essa é a quantidade média de músicos nas grandes orquestras do Brasil. No entanto, alguns repertórios exigem orquestrações mais complexas e com mais músicos. Nesses casos são contratados músicos convidados, selecionados a partir desse credenciamento.

Músicos que dominam violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarineta, oboé, fagote, saxofone, trompa, trompete, trombone, trombone baixo, tuba, eufônio, bombardino, tímpanos, bateria, percussão, harpa, violão, piano e órgão podem participar da seleção. Para se inscrever, é preciso enviar a documentação completa prevista em edital para credenciamentoosp@gmail.com.

Dentre a documentação exigida estão o currículo do músico, a comprovação de curso superior na área musical e a documentação comprobatória de participação em concertos com orquestras, como programas, folders e páginas na internet.

O edital completo e seus anexos estão disponíveis no site do Centro Cultural Teatro Guaíra, na aba "editais". Todos os candidatos devem ler o edital completo para ter ciência dos detalhes.

O Credenciamento de Músicos ficará aberto até o final do ano, mas haverá duas seleções. O prazo final para quem quer participar da próxima seleção é 30 de junho. Após essa data eles serão selecionados apenas no segundo semestre. Todos os músicos aprovados passam a fazer parte de uma lista rotativa e são chamados conforme exigência do repertório.

Serviço:

Edital com mais informações AQUI.

Consulta aberta no site do Guaíra.