PR convoca mais de 300 aprovados em concurso do Quadro Próprio do Magistério
Os 373 candidatos listados no chamamento devem ficar atentos aos prazos para a etapa de avaliação médica
O Governo do Paraná convocou mais 373 candidatos aprovados para os cargos de professor (diversas disciplinas) e pedagogo, referentes ao concurso público regido pelo Edital nº 011/2023. Os profissionais devem compor o Quadro Próprio do Magistério (QPM), ligado à Secretaria da Educação (Seed), e serão direcionados aos Núcleos Regionais de Educação (NREs), distribuídos por todo o Estado.
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A convocação consta no Edital nº 263/2026, publicado pela Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), por meio do Departamento de Recursos Humanos e Previdência (DRH). “Qualificar o nosso quadro do magistério traz diversos benefícios, e seguimos trabalhando na Administração para que cada vez mais profissionais qualificados reforcem a educação do Estado”, afirma o secretário da Administração e da Previdência, Kunibert Kolb Neto.
"É um momento de alegria para os mais de 300 professores convocados e para toda a rede estadual de ensino, que será impactada positivamente com a chegada desses novos profissionais. Afinal, se hoje o Paraná tem a melhor educação do Brasil, isso se deve à dedicação, à competência e ao trabalho de cada docente que constrói o futuro do nosso Estado todos os dias, em sala de aula", acrescentou o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.
READEQUAÇÃO DE VAGAS - Em ato complementar, por meio do Edital nº 262/2026, a Seap estabeleceu a redistribuição de 205 vagas que não contavam com mais candidatos aprovados nas opções de vaga originais, redirecionando-as para outras funções que possuíam demanda da Seed. A medida possibilita o reaproveitamento das vagas autorizadas, que não seriam preenchidas pelas funções originais.
As 205 vagas redistribuídas já estão integradas ao total dos 373 convocados no Edital nº 263/2026. A publicação unifica, portanto, a chamada regular do certame ao preenchimento imediato dos postos readequados.
As publicações garantem o avanço no preenchimento das 5.555 vagas autorizadas no certame para suprir as demandas da Secretaria de Estado da Educação (Seed).
AVALIAÇÃO MÉDICA - Os 373 candidatos listados no chamamento devem ficar atentos aos prazos para a etapa de avaliação médica. O envio dos documentos e laudos exigidos deve ser exclusivamente pelo sistema eProtocolo digital, até as 17h59min de 03/12/2026.
A orientação completa sobre a lista de exames exigidos, a formalização dos documentos e o detalhamento do processo constam no Edital nº 124/2023 – DRH/SEAP, de 14 de novembro de 2023, dos critérios estabelecidos para a realização da etapa de avaliação médica.