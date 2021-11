Da Redação

PR: Contra gasolina cara, dupla dirige carro dos Flintstones

Com o preço da gasolina subindo cada vez mais, dois rapazes de Maringá, no Norte do Paraná, resolveram protestar de uma forma inusitada. Dirigindo o carro do desenho animado "Os Flintstones", movido pela força de seus pés, a dupla chamou a atenção de quem passava pela Avenida Mandacaru.

O vídeo viralizou nas redes sociais. Por medida de segurança, eles realizaram o manifesto pela ciclovia, ao invés de andar pelo asfalto.

A situação aconteceu na segunda-feira (1). Na lateral do veículo, uma placa dizia que a gasolina está cara e que “não dá mais”. Além disso, o recado ainda anunciava a venda do carro, acompanhado de um número de Pix para receber o pagamento.

Assista ao vídeo:

PR: Contra gasolina cara, dupla dirige carro dos Flintstones - Vídeo por: tnonline