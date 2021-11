Da Redação

PR confirma mais uma morte e 306 casos de Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (28) mais 306 casos confirmados e uma morte — referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Há ajustes ao final do texto.

continua após publicidade .

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.571.688 casos confirmados e 40.550 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de novembro (145), outubro (23), setembro (24), agosto (28), julho (33), junho (23) e maio (30) de 2021.

continua após publicidade .

O óbito divulgado nesta data é de novembro (1) de 2021.

INTERNADOS – 177 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 117 pacientes em leitos SUS (69 em UTI e 48 em leitos clínicos/enfermaria) e 60 em leitos da rede particular (34 em UTI e 26 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 745 pacientes internados, 447 em leitos UTI e 298 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

continua após publicidade .

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais um paciente. Trata-se de um homem de 94 anos residente no município de Umuarama. O óbito ocorreu neste domingo (28).

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 6.243 casos de residentes de fora do Estado, 222 pessoas foram a óbito.

AJUSTES – Relatório de Exclusões:

continua após publicidade .

10 casos foram excluídos.

Um caso confirmado (F,27) no dia 13/07/2021 em Jataizinho foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,23) no dia 23/11/2021 em Corbélia foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,52) no dia 23/11/2021 em Corbélia foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,29) no dia 01/04/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,85) no dia 03/04/2021 em Colombo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,69) no dia 08/05/2021 em Campo Magro foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,37) no dia 25/08/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,25) no dia 22/09/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,39) no dia 13/08/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,45) no dia 28/07/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação.

continua após publicidade .

Relatório de Correções de Municípios:

1 caso foi corrigido.1 caso residente alterado entre municípios do Paraná.

Um caso confirmado (M,18) de Mato Rico foi corrigido para Curitiba.

Um caso confirmado (F,0) de Curitiba foi corrigido para Pinhais. Um caso confirmado (F,74) de Curitiba foi corrigido para Fazenda Rio Grande. Um caso confirmado (F,30) de Godoy Moreira foi corrigido para São Pedro do Ivaí.