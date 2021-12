Da Redação

PR confirma mais 99 novos casos e nenhum óbito pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (26) mais 99 casos confirmados e nenhuma morte — referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

continua após publicidade .

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.588.734 casos confirmados e 40.653 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de dezembro (98) e maio (1) de 2021.

continua após publicidade .

INTERNADOS – 56 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (23 em UTI e 33 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 358 pacientes internados, 165 em leitos UTI e 193 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – Não há novos óbitos registrados no sistema Estadual Notifica Covid-19 nesta data.

continua após publicidade .

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 6.341 casos de residentes de fora do Estado, 224 pessoas foram a óbito.

Confira o informe completo clicando aqui.

AJUSTES – Relatório de Exclusões:

continua após publicidade .

7 casos foram excluídos.

Um caso confirmado (M,68) no dia 23/12/2020 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,20) no dia 11/07/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,47) no dia 02/06/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,47) no dia 02/06/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,35) no dia 09/04/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,26) no dia 12/07/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,32) no dia 22/08/2021 em Campo Magro foi excluído por erro de notificação.

Relatório de Correções de Municípios:

Nenhuma correção de município foi feita até o momento da publicação deste relatório.