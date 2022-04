Da Redação

PR confirma 1,9 mil novos casos e 14 óbitos pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (21) mais 1.947 casos confirmados e 14 mortes — não necessariamente representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.429.318 casos confirmados e 42.838 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de abril (1.415), março (39), fevereiro (162) e janeiro (307) de 2022; dezembro (1), outubro (4), setembro (4), agosto (3), julho (1), junho (4), maio (1), abril (2) e janeiro (2) de 2021; dezembro (1) e julho (1) de 2020.

Os óbitos divulgados nesta data são de abril (8), março (1), fevereiro (1) e janeiro (1) de 2022; e setembro (2) e agosto (1) de 2021.

INTERNADOS – 131 pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19 estão internados em leitos SUS (54 em UTI e 77 em leitos clínicos/enfermaria).

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 14 pacientes. São sete mulheres e sete homens com idades de 29 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre 23 de agosto de 2021 e 20 de abril de 2022.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Paranavaí (3), Ponta Grossa (2) e Maripá (2).A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Marmeleiro, Maringá, Guaraniaçu, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Curitiba e Cascavel.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 10.859 casos de residentes de fora do Estado, 233 pessoas foram a óbito.

AJUSTES – Relatório de Exclusões:



99 casos foram excluídos. Um caso confirmado (F,38) no dia 07/02/2022 em Altônia foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,23) no dia 14/02/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,22) no dia 02/02/2022 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,8) no dia 21/01/2022 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,61) no dia 22/01/2022 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,52) no dia 31/01/2022 em Colombo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,28) no dia 22/01/2022 em Piraquara foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,68) no dia 24/01/2022 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,36) no dia 24/01/2022 em Guarapuava foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,26) no dia 26/01/2022 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,20) no dia 19/01/2022 em Astorga foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,47) no dia 14/09/2021 em Sarandi foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,38) no dia 15/01/2022 em Guarapuava foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,32) no dia 13/01/2022 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,46) no dia 08/11/2021 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,11) no dia 20/09/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,26) no dia 31/08/2021 em Contenda foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,26) no dia 20/08/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,47) no dia 26/05/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,1) no dia 30/04/2021 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,51) no dia 29/06/2021 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,41) no dia 12/06/2021 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,15) no dia 03/06/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,17) no dia 03/02/2022 em Barbosa Ferraz foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,1) no dia 24/02/2022 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,52) no dia 15/03/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,1) no dia 24/02/2022 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,57) no dia 18/07/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,5) no dia 23/02/2022 em Francisco Beltrão foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,78) no dia 28/10/2021 em Assis Chateaubriand foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,39) no dia 28/09/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,56) no dia 22/07/2021 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,22) no dia 14/06/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,72) no dia 15/02/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,83) no dia 06/04/2022 em Paranavaí foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,92) no dia 02/04/2022 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,58) no dia 28/03/2022 em Paranavaí foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,66) no dia 22/03/2022 em Cascavel foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,57) no dia 12/03/2022 em Paranavaí foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,78) no dia 09/03/2022 em Guaraniaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,41) no dia 17/02/2022 em Marmeleiro foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,60) no dia 20/01/2022 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,29) no dia 02/08/2021 em Maripá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,58) no dia 02/08/2021 em Maripá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,37) no dia 05/06/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,48) no dia 15/04/2022 em Cornélio Procópio foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,35) no dia 31/01/2022 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,42) no dia 17/01/2022 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,67) no dia 25/05/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,27) no dia 30/01/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,25) no dia 05/04/2022 em Diamante do Norte foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,39) no dia 25/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,41) no dia 15/01/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,50) no dia 19/11/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,54) no dia 19/05/2021 em Apucarana foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,52) no dia 24/04/2021 em Mandirituba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,36) no dia 09/04/2021 em Apucarana foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,32) no dia 20/08/2020 em Virmond foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,48) no dia 05/08/2020 em Apucarana foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,19) no dia 25/07/2020 em Santa Terezinha de Itaipu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,23) no dia 18/04/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,23) no dia 08/04/2022 em Jaguapitã foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,52) no dia 08/04/2022 em Jaguapitã foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,39) no dia 18/04/2022 em Jacarezinho foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,78) no dia 18/04/2022 em Santa Tereza do Oeste foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,64) no dia 19/04/2022 em Novo Itacolomi foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,49) no dia 19/04/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,2) no dia 19/04/2022 em Quatro Pontes foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,61) no dia 18/02/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,21) no dia 21/02/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,18) no dia 28/01/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,32) no dia 23/12/2020 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,51) no dia 10/02/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,68) no dia 21/01/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,25) no dia 27/01/2022 em Cambé foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,43) no dia 23/12/2020 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,43) no dia 28/01/2022 em Virmond foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,39) no dia 17/11/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,54) no dia 03/11/2020 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,2) no dia 06/11/2020 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,49) no dia 17/09/2020 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,13) no dia 17/07/2020 em Prudentópolis foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,30) no dia 18/06/2020 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,39) no dia 19/04/2022 em Araucária foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,39) no dia 19/04/2022 em Castro foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,19) no dia 18/04/2022 em São Jorge do Ivaí foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,50) no dia 13/04/2022 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,67) no dia 01/02/2022 em Santa Terezinha de Itaipu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,51) no dia 07/04/2022 em Pato Branco foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,41) no dia 07/01/2022 em Santa Terezinha de Itaipu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,24) no dia 17/02/2022 em Paiçandu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,83) no dia 13/02/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,6) no dia 10/01/2022 em Santa Terezinha de Itaipu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,27) no dia 28/01/2022 em Pato Branco foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,70) no dia 30/01/2022 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,16) no dia 27/01/2022 em Pato Branco foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,49) no dia 28/01/2022 em Pato Branco foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,30) no dia 27/01/2022 em Pato Branco foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,71) no dia 04/02/2022 em Apucarana foi excluído por erro de notificação.

Relatório de Correções de Municípios:

16 casos foram corrigidos.11 casos residentes alterados entre municípios do Paraná.4 casos residentes do Paraná alterados para Fora do Estado.1 caso residente de Fora do Estado alterado para o Paraná. Um caso confirmado (F,29) de Londrina foi corrigido para Arapongas. Um caso confirmado (M,56) de Maripá foi corrigido para São José do Rio Claro/MT. Um caso confirmado (M,29) de Maripá foi corrigido para São José do Rio Claro/MT. Um caso confirmado (M,11) de Maripá foi corrigido para São José do Rio Claro/MT. Um caso confirmado (F,60) de Mandaguaçu foi corrigido para Marialva. Um caso confirmado (F,24) de Ibiporã foi corrigido para Londrina. Um caso confirmado (M,31) de Pitanga foi corrigido para Irati. Um caso confirmado (M,55) de Campo Grande/MS foi corrigido para Londrina. Um caso confirmado (M,39) de Londrina foi corrigido para Cambé. Um caso confirmado (F,21) de Cornélio Procópio foi corrigido para Londrina. Um caso confirmado (M,39) de São José dos Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (F,45) de São José dos Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (F,20) de São José dos Pinhais foi corrigido para Piraquara. Um caso confirmado (M,29) de São José dos Pinhais foi corrigido para Itabirito/MG. Um caso confirmado (M,23) de São José dos Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (M,39) de Sertaneja foi corrigido para Leópolis.