Fenômenos de intensidade F1 atingiram as cidades de Foz do Iguaçu e Manoel Ribas na sexta-feira (20), sem registro de feridos

O Paraná chegou a 17 tornados confirmados em 2026 após o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) identificar dois novos casos em Manoel Ribas, na região Central, e em Foz do Iguaçu, no Oeste. Os novos tornados ocorreram na sexta-feira (20) e foram classificados na categoria F1 da escala Fujita, que corresponde a ventos estimados entre 117 km/h e 180 km/h. Não houve registro de feridos.

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O primeiro tornado atingiu a região da Vila Yolanda, em Foz do Iguaçu, por volta das 15h. Cerca de três horas depois, outro foi registrado na comunidade Santa Mariana, na zona rural de Manoel Ribas. A equipe do Simepar confirmou os dois casos após avaliar os danos, os relatos e as características das tempestades.

Segundo o Simepar, a umidade, a instabilidade atmosférica e a variação da velocidade e da direção dos ventos em diferentes altitudes favoreceram a formação dos tornados. Além dos 15 casos contabilizados no balanço, o Paraná registrou neste ano dois episódios de landspout, um tipo de tornado geralmente mais fraco e de curta duração.

ESTRAGOS

Em Manoel Ribas, nenhuma casa foi atingida diretamente pelo tornado na comunidade Santa Mariana. A tempestade, porém, derrubou árvores e danificou telhados de residências e de um colégio estadual. A Defesa Civil estima que pelo menos 42 famílias tenham sido afetadas e distribuiu lonas. No município, 2.694 imóveis chegaram a ficar sem energia ao mesmo tempo.

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Em Foz do Iguaçu, a Defesa Civil contabilizou mais de 50 quedas de árvores. Os danos mais graves se concentraram na Vila Yolanda, no Centro e em áreas próximas. Árvores atingiram veículos estacionados e a rede elétrica, rompendo cabos e derrubando postes. No pico da interrupção, 38.793 imóveis ficaram sem luz. Mais de 100 famílias precisaram de lonas para cobrir imóveis danificados.

No sábado (21), moradores da Vila Yolanda passaram o dia recolhendo galhos, retirando destroços das ruas e reparando telhados. Por volta das 17h, 6.663 imóveis ainda estavam sem energia em Foz do Iguaçu, segundo a Copel.

LEVANTAMENTO NO PARANÁ Veja a lista de registros de tornados Cronologia dos episódios informados, de janeiro a novembro de 2026.

17 registros 7 F1 · 3 F2 · 1 F3 · 1 F0 · 3 não classificados · 2 landspouts* Janeiro 1º de janeiro Mercedes F1 10 de janeiro Piraquara e São José dos Pinhais F2 Fevereiro 7 de fevereiro Foz do Iguaçu F0 Junho 28 de junho Reserva F2 28 de junho Nova Cantu F1 30 de junho Laranjeiras do Sul F1 30 de junho Turvo F1 30 de junho Inácio Martins F1 30 de junho Cruz Machado Não classificado Agosto 8 de agosto Piraí do Sul F3 Setembro 9 de setembro Francisco Alves Não classificado 11 de setembro Goioerê Não classificado Outubro 1º de outubro Carambeí e Ponta Grossa Landspout* 1º de outubro Arapuã e Ivaiporã Landspout* Novembro 2 de novembro Maringá F2 20 de novembro Manoel Ribas F1 20 de novembro Foz do Iguaçu F1

* Landspout é a classificação informada na relação original. Eventos sem classificação permanecem identificados dessa forma. Datas e localidades reproduzem os dados fornecidos.





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Foto: Defesa Civil/Manoel Ribas Foto: Defesa Civil/Manoel Ribas



