Fenômenos de intensidade F1 atingiram as cidades de Foz do Iguaçu e Manoel Ribas na sexta-feira (20), sem registro de feridos

O Paraná chegou a 15 tornados confirmados em 2026 após o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) identificar dois novos casos em Manoel Ribas, na região Central, e em Foz do Iguaçu, no Oeste. Foram sete ocorrências em menos de um mês. Os novos tornados ocorreram na sexta-feira (20) e foram classificados na categoria F1 da escala Fujita, que corresponde a ventos estimados entre 117 km/h e 180 km/h. Não houve registro de feridos.

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O primeiro tornado atingiu a região da Vila Yolanda, em Foz do Iguaçu, por volta das 15h. Cerca de três horas depois, outro foi registrado na comunidade Santa Mariana, na zona rural de Manoel Ribas. A equipe do Simepar confirmou os dois casos após avaliar os danos, os relatos e as características das tempestades.

Segundo o Simepar, a umidade, a instabilidade atmosférica e a variação da velocidade e da direção dos ventos em diferentes altitudes favoreceram a formação dos tornados. Além dos 15 casos contabilizados no balanço, o Paraná registrou neste ano dois episódios de landspout, um tipo de tornado geralmente mais fraco e de curta duração.

ESTRAGOS

Em Manoel Ribas, nenhuma casa foi atingida diretamente pelo tornado na comunidade Santa Mariana. A tempestade, porém, derrubou árvores e danificou telhados de residências e de um colégio estadual. A Defesa Civil estima que pelo menos 42 famílias tenham sido afetadas e distribuiu lonas. No município, 2.694 imóveis chegaram a ficar sem energia ao mesmo tempo.

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Em Foz do Iguaçu, a Defesa Civil contabilizou mais de 50 quedas de árvores. Os danos mais graves se concentraram na Vila Yolanda, no Centro e em áreas próximas. Árvores atingiram veículos estacionados e a rede elétrica, rompendo cabos e derrubando postes. No pico da interrupção, 38.793 imóveis ficaram sem luz. Mais de 100 famílias precisaram de lonas para cobrir imóveis danificados.

No sábado (21), moradores da Vila Yolanda passaram o dia recolhendo galhos, retirando destroços das ruas e reparando telhados. Por volta das 17h, 6.663 imóveis ainda estavam sem energia em Foz do Iguaçu, segundo a Copel.





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Foto: Defesa Civil/Manoel Ribas Foto: Defesa Civil/Manoel Ribas



