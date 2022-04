Da Redação

PR: Carro funerário é roubado enquanto corpo era velado

Na madrugada desta quinta-feira (17), na cidade de Nova Londrina, o carro de uma funerária foi roubado, enquanto um corpo era velado na capela ao lado da empresa.

Segundo informações passadas pela empresa, dois funcionários haviam acabado de deixar um corpo para um velório na capela e então voltaram para a funerária, quando foram rendidos pelos dois ladrões armados. Os bandidos exigiram a chave do veículo, trancaram os colaboradores na copa da funerária e fugiram levando um Montana de cor preta.

A Polícia Militar (PM), ao ser acionada, realizou buscas e conseguiu localizar o automóvel ainda na manhã desta quinta (17). O carro funerário foi encontrado em uma estrada próxima ao Porto Maringá, no município de Marilena. O automóvel havia sido abandonado, após os criminosos perderem o controle da direção e baterem em um poste.

Conforme matéria do Canal HP, a câmera de segurança da empresa funerária registrou as imagens do momento do furto e estão sendo analisadas pela PM. Até o momento, os responsáveis pelo roubo não foram presos.





