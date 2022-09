PR: cão é aplaudido ao 'desfilar' em passarela durante evento de Miss

Da Redação

O desfile ocorreu no dia 16 de setembro em São Mateus do Sul

Um vídeo de um cachorro "desfilando" durante um evento de Miss no Paraná está viralizando nas redes sociais. O caso inusitado ocorreu no dia 16 de setembro em São Mateus do Sul, município paranaense que fica próximo à divisa com Santa Catarina, mas as imagens começaram a repercutir recentemente.

O animal roubou a cena no momento em que as participantes do evento faziam um intervalo. Em um registro publicado na plataforma de vídeo TikTok, é possível ver o cãozinho passeando animado pela passarela, enquanto o público o aplaude.

De acordo com a Prefeitura de São Mateus do Sul, que é a responsável pelo evento, o desfile aconteceu ao ar livre, então, provavelmente o cachorro mora na rua.

