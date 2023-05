PR: caminhoneiro atinge árvore e fica preso nas ferragens em acidente

Da Redação

Bombeiros retiraram motorista da cabina

Um grave acidente foi registrado na manhã deste sábado (6), na BR-476, em Tunas do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Um caminhoneiro perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu com uma árvore. Com o impacto, a cabine do veículo ficou destruída e o motorista preso nas ferragens.

O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do km 57, perto da entrada da cidade. Devido a gravidade, um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado para resgate da vítima. Com informações da ricmais.

Outro acidente

Um carro colidiu contra um trailer de lanches no início da manhã deste sábado (6). O acidente, que deixou o motorista ferido, aconteceu na esquina das ruas Araras e Calu, no centro de Arapongas, no norte do Paraná.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender o condutor do veículo, que reclamava de dores nas costas e foi encaminhado para o Hospital Norte do Paraná (Honpar). Os outros ocupantes do veículo recusaram atendimento médico.

