PR: Câmera flagra caminhonete furando sinal e causando acidente; veja

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento que uma caminhonete Nissan Frontier furou o sinal e causou um acidente na Avenida Comendador Franco, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Na madrugada desta sexta-feira (30), por volta das 1h47, é possível ver momento em que o condutor da caminhonete avança o semáforo vermelho, colidi com o veículo Fiat Palio que atravessava a avenida. O motorista do Palio ficou preso às ferragens.

De acordo com relatos de testemunhas no local, indica que o acidente aconteceu no momento em que o motorista do Palio acessava a Avenida das Torres pela Rua São José. Além do motorista do Palio, a namorada do motorista da caminhonete também foi atendida pelos socorristas, mas estava bem.

Com informações da Banda B.

