PR: Cachorro late por dois dias e é encontrado amarrado em árvore

pós resgatar o cachorrinho, o homem o levou para casa, alimentou e deu banho no animal

Um cachorro foi encontrado amarrado em uma árvore dentro de um matagal, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, após latir durante dois dias. O caso aconteceu no último domingo (23), e foi registrado em vídeo por um morador que encontrou o animal. Assista no final da matéria.

Nas imagens é possível ver o homem em cima de um barranco e, logo na sequência, o cachorro latindo enquanto estava amarrado em uma árvore. “Faz dois dias que estava escutando, aqui no meio do mato. O cachorro está aqui, coitadinho, amarradinho, abandonado”, disse.

Ainda durante o vídeo, ele disse que achava que o cachorro tivesse caído em um buraco. “Muita cratera aqui. Área desmoronada devido a erosão da chuva. Achei que estava preso em um buraco desse, mas não, pura maldade”, relatou o morador.

Após resgatar o cachorrinho, ele o levou para casa, alimentou e deu banho no animal. Assista o vídeo: null - Vídeo por: tnonline





Fonte: Informações Banda B.

