PR: Bebê de dois meses morre após se afogar com leite materno

Um bebê, de apenas 2 meses, faleceu após se engasgar com leite materno no município de Mandaguaçu, na Região Metropolitana de Maringá, no Paraná. A morte foi confirmada nesta quinta-feira (1º).

O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (30), em uma residência localizada na Rua Piracatu, na Vila Guadiana. A criança ficou em estado gravíssimo após o afogamento e precisou ser internada e entubada no Hospital Metropolitano de Sarandi.

De acordo com informações, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Mandaguaçu e de Maringá foram mobilizadas para atender a ocorrência nesta quinta. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram o menino em parada cardiorrespiratória.

Por cerca de vinte minutos a equipe de saúde realizou manobras de reanimação, sendo que os socorristas conseguiram reverter o quadro da criança para conseguirem encaminhá-la à uma unidade de saúde.





