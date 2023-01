PR autoriza licitação para construção do Ambulatório Médico, em Irati

Da Redação

O Governo do Estado autorizou nesta terça-feira (24) a licitação para a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Irati, num investimento de R$ 14,6 milhões, encerrando um ciclo de 11 anúncios licitatórios de estruturas deste tipo no Estado em 2023. Também foram assinados convênios que somam outros R$ 5,8 milhões para a região.

"Esta é uma assinatura valiosa, a 11ª que realizamos neste mês e que dá início a uma nova etapa deste projeto que vai garantir uma transformação no atendimento especializado em todo o Estado”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Os AMEs não representam apenas uma ampliação no acesso, mas uma afirmação da atuação do Governo do Estado em prol dos municípios. Estamos falando de um dos maiores projetos da Sesa, que irá colher frutos pelos próximos 30 anos”.

“Muita alegria e orgulho definem o que estamos sentindo com a assinatura destes recursos. Um momento histórico para toda a 4ª Regional de Saúde, que dará um salto em sua capacidade de atendimento. A realização deste sonho somente foi possível devido a parceria que encontramos na Sesa e no Governo do Estado”, enfatizou o prefeito Jorge David.

O ambulatório, que se configura como Tipo II, contempla cerca de 2,5 mil metros quadrados com 22 consultórios e sete salas de exames cada. Nesta modalidade estão inseridos os municípios de Cianorte, Ivaiporã e União da Vitória, num investimento de mais de R$ 71 milhões. A capacidade de cada unidade será de cerca de 12 mil consultas mensalmente.

AMBULATÓRIOS

Em novembro do ano passado, o governo estadual, por meio da Secretaria da Saúde, formalizou um investimento de R$ 203 milhões para a construção de dez Ambulatórios Médicos de Especialidade, em várias regiões. Trata-se de uma das principais ferramentas para efetivar a regionalização da saúde.

Serão, no total, 11 AMEs distribuídos nos municípios de Cornélio Procópio, Campo Mourão, Jacarezinho, Paranavaí, Irati, Cianorte, Ivaiporã, União da Vitória e São José dos Pinhais, além da unidade universitária de Ponta Grossa e a do Litoral, em Paranaguá.

REGIONALIZAÇÃO

Durante a cerimônia, o Estado também formalizou um investimento de R$ 1,3 milhão para aquisição de equipamentos voltados à Saúde Bucal e Atenção Primária a Saúde. O Governo destinou também quase R$ 1 milhão para a renovação da frota de transporte sanitário dos nove municípios que integram a Regional de Saúde de Irati.

Outros R$ 700 mil foram repassados como incentivo financeiro para 15 instituições, conforme a Resolução Sesa n° 875/2022, que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Hospital de Caridade de Irati também recebeu novos equipamentos, que vão desde mobiliário até máquinas industriais. Ao todo, os recursos somam R$ 2,8 milhões para a entidade filantrópica.

PRESENÇAS

Participaram do evento o deputado federal Sandro Alex; os deputados estaduais Hussein Bakri (líder do Governo), Alexandre Curi e Rodrigo Estacho; o deputado estadual eleito Moacyr Fadel; além de prefeitos e lideranças da região.

