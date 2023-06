PR autoriza construção de Prontos Atendimentos Municipal; saiba onde

O Governo do Estado do Paraná autorizou nesta segunda-feira (19) o início das obras de dois Prontos Atendimentos Municipais (PAM) na região dos Campos Gerais, um deles em Ipiranga e outro em Piraí do Sul. A autorização foi assinada pelo secretário estadual da Saúde, Beto Preto. Serão investidos R$ 7 milhões nas estruturas.

Contando com assistência 24 horas, o PAM tem como proposta fortalecer a rede de urgência e emergência. A unidade PAM possui estrutura de 812 metros quadrados, com capacidade de até 2.100 atendimentos ao mês, de baixa e média complexidade. No espaço são oferecidos serviços de consultas e triagem, exames, suturas e atendimento de emergência, além de aplicação de medicamentos e apoio a diagnósticos.

"O PAM é uma grande ferramenta para fazer avançar a regionalização da saúde, uma prioridade do governador Ratinho Junior. Com estas unidades, a região dos Campos Gerais terá maior capacidade de atendimento em urgência, além de ofertar maior qualidade e segurança para os moradores”, comentou o secretário Beto Preto.

Serão destinados R$ 3,5 milhões para cada unidade, com metade do valor pela Secretaria da Saúde. A contrapartida é dada com recursos oriundos de emendas parlamentares do Orçamento da União do deputado Aliel Machado.

Para o prefeito de Piraí do Sul, Henrique de Oliveira Carneiro, a obra sintetiza o caráter municipalista do Governo do Estado. “Essa atenção que recebemos é fruto de uma gestão que está descentralizando os recursos e levando os investimentos para todos os cantos do Paraná. Como prefeito, é uma alegria imensa poder notar o respeito com que os municípios menores são tratados”, destacou.

O prefeito de Ipiranga, Douglas Davi Cruz, reforçou a importância e definiu o PAM como um sonho antigo do município. “Essa assinatura é mais um passo firme em direção a um desejo há muito esperado pela nossa população. Uma obra moderna, com grande estrutura e que irá transformar a realidade não somente de Ipiranga, mas de toda a região”, avaliou.

