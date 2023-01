PR: Áudio de vereador que participou de sessão na praia vaza e revolta

Da Redação

Os parlamentares votaram, na última segunda-feira (16), um projeto de lei que reajusta o salário de servidores

O vereador Antônio Brandão (PDT) de Jataizinho, no Norte do Paraná, se tornou assunto no meio político após participar de uma sessão extraordinária em um "dia da praia", juntamente com Bruno Barbosa (Cidadania). Os parlamentares votaram, na última segunda-feira (16), um projeto de lei que reajusta o salário de servidores, incluindo eles próprios.

No registro que viralizou nas redes sociais, os vereadores aparecem sentados debaixo de um guarda-sol. Brandão, que aparece bebendo em um copo térmico, questiona se "vai demorar para acabar?". A sessão ocorreu por vídeo chamada e teve uma duração de 22 minutos.

Diante da enorme repercussão, Antônio Brandão se sentiu ofendido e um áudio gravado por ele vazou neste final de semana. Na gravação ele diz: "quero que se f*da e que o povo vai tomar no c*".

Ele afirma, ainda, que não fez “nada ilícito”. “Eu levanto cedo e na porta da minha casa tem 10, 12 pedindo coisas e quem ajuda sou eu, assistente social não ajuda, CRAS não ajuda”. Por fim, ele conclui “a partir de segunda-feira (23) não ajudo mais ninguém”.

Em outro vídeo publicado em seu Facebook, o vereador explica que estava de férias e que participou da reunião apenas por se tratar de pautas importantes, como o reajuste salarial de funcionários públicos.

