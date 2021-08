Da Redação

PR atinge 80% da população adulta vacinada contra a Covid

Nesta terça-feira (17), o Paraná atingiu a meta de vacinar 80% da população adulta, até 18 anos, duas semanas antes do cronograma previsto. A marca foi ultrapassada quando o índice chegou a 80,6%. "Atingimos a importante marca de 80% do público-adulto imunizado com a primeira dose ou dose única! Em breve, com o apoio dos municípios paranaenses, vamos atingir a marca de 100% do público-alvo", disse o secretário de Saúde Beto Preto.

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior nesta manhã, na sede do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), durante o processo de distribuição da 311.780 doses enviadas ao Estado pelo Ministério da Saúde. "Hoje é um dia muito importante para nos paranaense porque atingimos, nesta data, 80,6% dos paranaenses vacinados com a primeira dose ou dose única", disse o governador Carlos Massa Ratinho Júnior "E isso, duas semanas antes do previsto", ressaltou Ratinho.

Segundo os dados do Vacinômetro Nacional, o Paraná já aplicou 9.277.504 vacinas contra a Covid-19, sendo 6.570.213 primeiras doses e 2.707.291 segundas doses ou doses únicas. O governador afirmou que agora, o estado passa para uma segunda etapa no cronograma de imunização que é o de fechar em setembro com 100% da população adulta já vacinada com a primeira dose.

Questionado sobre a vacinação da população acima de 12 anos, Ratinho Junior afirmou que tão logo se complete a vacinação do grupo de adultos, previsto para setembro, a Secretaria de Saúde deve divulgar um cronograma para a imunização da população entre 12 e 18 anos. "Ressaltando que para esse público o único imunizante permitido é o da Pfizer.

