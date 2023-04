PR apresenta experiência de levar plano de saúde a todos os municípios

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As conquistas do PlanificaSUS Paraná, programa que tem como objetivo a integração e organização da Atenção Ambulatorial Especializada em rede com a Atenção Primária à Saúde, foram apresentadas nesta quarta-feira (26) pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, na reunião do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), em Brasília.

continua após publicidade .

Segundo o secretário, o programa recebeu, desde 2021, a adesão de todos os municípios do Paraná, tornando o Estado uma referência nacional na estratégia e o primeiro e único da União, até o momento, a alcançar todo seu território.

“A atenção integral e regionalizada é uma das premissas do nosso governo, que tem reforçado a implementação da metodologia do PlanificaSUS em todos os municípios”, disse o secretário. “Este programa representa um grande avanço na consolidação da Rede de Atenção à Saúde, permitindo organizar o atendimento para garantir a melhor assistência à população”.

continua após publicidade .

Criado para reorganizar o atendimento à saúde integrando equipes técnicas e gerenciais com foco nas necessidades dos usuários, o programa foi inicialmente implantado em 2019 na 4ª Regional de Saúde, em Irati, no Centro-Sul do Estado. Neste ano, o PlanificaSUS alcançou 848 Unidades de Saúde distribuídas por todo o Paraná, um aumento de 100,4% se comparado a 2022, com 423 unidades.

Para a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde e coordenadora do Grupo Condutor Estadual do PlanificaSUS Paraná, Maria Goretti David Lopes, a estratégia representa a possibilidade da aplicação de uma metodologia que sintetiza a essência do Sistema Único de Saúde.

“A Atenção Primária é fundamental para a saúde pública, justamente por ser porta de entrada da Rede de Atenção à Saúde para o atendimento às necessidades da população. Por isso, poder não somente valorizar mas também reforçar e fortalecer essa rede é algo imprescindível”, destacou.

continua após publicidade .

O PlanificaSUS é nacional, implantado nos estados e pelo Conass, via Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), executado pelo Hospital Israelita Albert Einstein (SP).

VACINAÇÃO

Durante o evento, o secretário enfatizou, ainda, a importância das campanhas de imunização e do combate às falsas informações. “Esta é uma reunião que ajuda a promover ações a nível estadual e federal e, por isso, quero manifestar a necessidade de expandir a imunização e garantir que toda a população receba a vacina. No Paraná, tivemos uma adesão fundamental da população e, sob a liderança do governador Ratinho Junior, conseguimos salvar inúmeras vidas durante a pandemia. A vacina é segura e seu propósito reside na segurança de todos”, afirmou.

Siga o TNOnline no Google News