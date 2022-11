PR: Após discussão, homem é morto na frente da esposa e do filho

Da Redação

Amigos e familiares lamentaram o fato e disseram não acreditar no que aconteceu

Na noite deste domingo (13), um homem, de 30 anos, foi morto a tiros na frente da esposa e do filho, enquanto comemorava o aniversário de 7 anos da criança, em um pesque-pague na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima, identificada como Edmar Rai, saía do pesqueiro com a família, quando foi seguido por um motociclista, com quem teria se desentendido horas antes. Na estrada, ele derrubou o homem, que levantou e revidou com cinco tiros.

O tenente da PM, R. Oliveira falou sobre o caso: “A vítima se encontrava em um pesqueiro, logo para cima da via, comemorando o aniversário do filho de 7 anos, e parece que se envolveu em uma discussão. No caminho para casa, acabaram se desentendendo. Ele em um veículo o outro indivíduo em uma moto. Nessa altura do trecho, o carro acabou fechando o motociclista e no revide o motociclista acabou disparando contra o motorista do veículo”, disse.

Edmar morreu na frente do filho e da esposa. O assassino abandonou a moto e fugiu pela área de mata. “Informações preliminares que coletamos é que o motociclista teria efetuado disparos de arma de fogo lá no local. Então, o condutor do veículo já tinha conhecimento de que havia uma arma de fogo e, mesmo assim, acabaram se deslocando juntos para cá. O ideal é tentar se afastar, chamar a polícia”, explicou.

Na avaliação do tenente, a bebida alcoólica por ter ajudado a inflamar os ânimos. “O problema também é o álcool. A gente percebe as demais pessoas que estavam no veículo sob influência de álcool. Então, provavelmente todos sob o uso dessa substância, o que acaba acirrando os ânimos e provocando essas tragédias”, afirmou.

Amigos e familiares lamentaram o fato e disseram não acreditar no que aconteceu. “É, meu amigo, infelizmente a ignorância tirou você de nós. Mas estará em nosso coração. Que Deus conforte o coração da família”, escreveu um colega nas redes sociais.





