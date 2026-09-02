PR aplicou 771.994 doses na Campanha de Multivacinação, aponta balanço parcial

O balanço parcial da Campanha de Multivacinação, realizada entre 3 de agosto e 1ª de setembro, aponta que no Paraná foram aplicadas 771.994 doses ao longo do período de mobilização. De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o público infantil e infantojuvenil responde pela maior parcela dos atendimentos nos 399 municípios paranaenses. Do total de doses administradas, 494.531 foram destinadas a crianças e jovens com menos de 19 anos.



Os dados apontam que 481.480 doses foram aplicadas em menores de 15 anos, faixa etária prioritária da campanha.

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Dentro da estratégia de imunização, destaca-se o resgate vacinal contra o HPV para jovens de até 19 anos. Em relação aos imunizantes específicos, segundo dados contabilizados até o momento, a vacina contra a Influenza soma 112.489 doses, enquanto a vacina contra a Covid-19 registra 33.415 aplicações.

Já as vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização, que protegem contra doenças como sarampo, poliomielite, caxumba, rubéola, hepatites e outras, somam 348.627 doses aplicadas.

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SEGUEM DISPONÍVEIS - A Sesa ressalta que, mesmo encerrado o período de mobilização da campanha, é possível a todo tempo atualizar a caderneta de vacinação. A imunização é a melhor estratégia para reduzir o risco de reintrodução dos vírus e a circulação de doenças preveníveis, como influenza, sarampo e poliomielite.

Essa orientação é válida para crianças e adolescentes, que foram o público-alvo da campanha, como também para os adultos, mantendo, dessa forma, a proteção coletiva da população.

Os imunizantes que integram o Calendário Nacional seguem disponíveis na rede, como a vacina contra o sarampo, cujo esquema vacinal abrange toda a população na faixa etária de 12 meses a 59 anos. A vacina contra a influenza está liberada para toda a população acima de seis meses.

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Também seguem disponíveis os imunizantes direcionados a públicos específicos, como a vacina contra a Covid-19, para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, que inclui residentes e trabalhadores de Instituições de Longa Permanência (ILPIs), puérperas, imunodeprimidos, trabalhadores da saúde, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades.

Outro imunizante à disposição da população é a vacina contra o HPV, que previne diversos tipos de câncer, e é destinada a crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, de ambos os sexos. Adolescentes de 15 a 19 anos que não foram vacinados quando compunham a faixa etária anterior, também podem solicitar a dose nos postos de saúde, até o dia 31 de dezembro.