PR amplia cuidados com mães e bebês e já registra 40,2 mil nascimentos em 2026

Em alusão ao Dia das Mães, comemorado neste domingo (10), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça a importância do cuidado integral com gestantes, puérperas e recém-nascidos, fundamental para garantir saúde e qualidade de vida desde os primeiros momentos.

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Dados da pasta mostram que nos primeiros cinco meses de 2026 foram registrados 40.209 nascimentos no Paraná. Entre eles está o da pequena Rebecca Valentyna, filha da Juliana Ramos, que nasceu no Hospital e Maternidade Municipal Papa Francisco, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. A mãe relembra o atendimento humanizado e a estrutura da nova maternidade como diferenciais no momento do parto.

“Fui super bem atendida e cuidada durante todo o período em que fiquei internada. Me internei no dia 10 de fevereiro, minha filha nasceu no dia 25 e tive alta no dia 4 de março. Passei praticamente um mês no hospital e não tenho nada para reclamar. Eu e a minha bebê fomos muito bem tratadas por toda a equipe, desde a gestação até depois do nascimento”, afirmou.

Inaugurada em 2025, a maternidade ampliou o atendimento materno-infantil na Região Metropolitana de Curitiba, oferecendo estrutura moderna e atendimento pelo SUS.

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Outro avanço importante foi a reabertura do Hospital e Maternidade Municipal de Rio Branco do Sul, também na RMC, inaugurado em outubro de 2025 após mais de uma década sem maternidade no município. A unidade passou por reforma e ampliação, beneficiando também moradores do Vale do Ribeira, com estrutura de pronto atendimento, centro obstétrico e 37 leitos.

Em 2026, o Estado também inaugurou a Maternidade Maria de Lourdes Elias Nunes, em Paranaguá, referência para os sete municípios do Litoral. A unidade recebeu investimento de R$ 11,2 milhões e conta com leitos PPP (pré-parto, parto e pós-parto), promovendo atendimento humanizado e maior segurança para mães e bebês. Desde a inauguração, já realizou mais de 700 atendimentos obstétricos e 160 partos.

Além das novas maternidades entregues em Pinhais, Rio Branco do Sul e Paranaguá, o Paraná também conta com importantes unidades de referência materno-infantil em diferentes regiões do Estado, como a Casa de Saúde e Maternidade Santa Catarina, em Loanda, que foi ampliada e dobrou a capacidade de atendimento, e o Hospital e Maternidade Doutor Paulo Fortes, em São Mateus do Sul, que ganhou uma nova estrutura após investimentos de R$ 21 milhões do Governo do Estado, por meio da Sesa.

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O Paraná também avança na ampliação da rede materno-infantil através de suas maternidades padrão. O projeto padrão, criado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e oferecido às prefeituras, está em tramitação em diferentes regiões do Estado. Entre os municípios contemplados estão Bela Vista do Paraíso, Reserva, Pinhão, Sengés, Marechal Cândido Rondon, São João do Ivaí, Marialva e Toledo, fortalecendo a assistência obstétrica e neonatal e ampliando o acesso ao atendimento especializado para gestantes e recém-nascidos.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, César Neves, são estruturas que reforçam a ação do Governo do Estado e da Secretaria da Saúde na regionalização do atendimento. “As futuras mamães agora têm condições de receber o atendimento mais perto das suas casas, sejam nos Pronto Atendimentos Municipais, nas Unidades Mistas de Saúde ou nos Ambulatórios Médicos de Especialidades. E claro, toda essa estrutura de novas maternidades contribuem para dar mais dignidade e tecnologia no atendimento às gestantes”, disse.

LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL – Outros avanços recentes foram a ampliação da vacinação BCG diretamente nas maternidades e a oferta do ultrassom morfológico para 100% das gestantes atendidas pelo SUS no Estado, fortalecendo ainda mais a Linha de Cuidado Materno Infantil.

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A coordenadora de Atenção e Vigilância da Sesa, Carolina Bolfe Poliquesi, reforçou que a Linha de Cuidado Materno Infantil organiza e qualifica a assistência prestada em todas as etapas. “A Linha de Cuidado visa apoiar a organização das ações e dos serviços de saúde e a melhoria da assistência à saúde da criança, com a instituição de diretrizes para o cuidado integral”, afirmou.

A Linha de cuidado está estruturada de forma integrada na Rede de Atenção à Saúde, envolvendo a Atenção Primária à Saúde (APS), a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) e a Atenção Hospitalar (AH), e organiza e qualifica a assistência à gestante, à puérpera e à criança em todo o Paraná. A iniciativa tem como objetivo garantir acesso, integralidade e qualidade do cuidado, desde o planejamento reprodutivo, passando pelo pré-natal, parto e puerpério, até o acompanhamento da criança nos primeiros anos de vida.