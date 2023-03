PR: adolescente que morreu ao pegar 'rabeira' em ônibus é identificado

Da Redação

O jovem foi identificado como Eduardo Good do Rosário, de apenas 17 anos de idade

Um adolescente, de 16 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus em Curitiba, capital do Paraná. De acordo com amigos da vítima, o jovem pegava "rabeira" no veículo quando sofreu uma queda e, então, foi atingido. O acidente aconteceu neste domingo (07), na Avenida 7 de setembro.

"Três adolescentes nos relataram estar pegando rabeira atrás do ônibus, e a vítima estava do lado esquerdo, próxima ao tanque. Durante uma movimentação do ônibus, o guidão da bicicleta acabou enroscando e ele veio a capotar e cair. Nisso, o pneu do ônibus passou por cima dele", relatou a tenente Morgana, da Polícia Militar (PM).

O motorista que conduzia o ônibus não percebeu o acidente. Segundo a PM, testemunhas anotaram a placa do veículo, e o condutor foi avisado para poder retornar ao local do atropelamento. "O condutor não consegue ter a visibilidade de quem está atrás. Então a orientação é que os jovens não arrisquem a vida", reforçou a tenente Morgana.





Identificação

O jovem foi identificado como Eduardo Good do Rosário, de apenas 17 anos de idade. Ele era estudante do Colégio Sesi e a instituição de ensino publicou uma homenagem para o aluno do terceiro ano do Ensino Médio.

"Lamentamos intensamente esta fatalidade e, neste momento de perda e dor, transmitimos os nossos sentimentos aos familiares! Sentiremos muito sua falta!”, postou o colégio.

O velório do adolescente será na capela da Funerária Henning; e o sepultamento será realizado no cemitério Municipal de Mafra, em Santa Catarina, na terça-feira (07), às 11 horas.

