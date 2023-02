PR: adolescente discute com a avó e a mata com mais de 50 facadas

Da Redação

A neta e o namorado dela tentaram atear fogo no corpo da vítima

Um crime brutal foi registrado na madrugada deste sábado (25) em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Uma adolescente, de 17 anos, matou a avó, de 56, com mais de 50 facadas após um desentendimento. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a neta contou com a ajuda do namorado, também menor de idade, para cometer o crime.

A corporação informou que foi avisada a respeito do caso pelos adolescentes.

Em conversa com a PM, eles alegaram que, após esfaquearem a mulher, tentaram atear fogo no corpo dela. No entanto, apagaram as chamas ao notarem que isso iria atrair a atenção dos vizinhos.

Na sequência, esconderam o corpo da vítima embaixo da cama.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) chegou a ser acionada, porém, nada pôde ser feito, já que a mulher não apresentava sinais vitais.

Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a delegacia.

O crime será investigado pela Polícia Civil.



