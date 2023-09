PR adere ao Pacto pela Governança da Água para gestão dos recursos

O governador Carlos Massa Ratinha Jr., ao lado do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do diretor da Agência Nacional das Águas, Felipe de Mello S. Cunha, assina o Termo de Adesão ao Pacto pela Governança da Água

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, assinaram nesta segunda-feira (18) a adesão do Paraná ao Pacto pela Governança da Água, que é gerenciado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A parceria prevê o aprimoramento na gestão dos recursos hídricos, com foco na regulação dos serviços de saneamento no Estado e na segurança de barragens.

Com a assinatura do pacto, serão investidos R$ 5,41 milhões até o final de 2024 em uma série de ações, como a instalação de 132 novos pontos de monitoramento da qualidade da água, a construção de oito estações de monitoramento na bacia do rio Paranapanema e a integração da gestão de recursos hídricos entre o Estado e a União.

O Paraná é o primeiro estado da região Sul a aderir ao pacto. Além dos repasses, que podem chegar a R$ 12 milhões nos anos seguintes dependendo dos resultados e do alcance de metas estipuladas pela ANA, a parceria também prevê que a agência forneça amparo técnico ao Paraná para aprimoramento da governança dos recursos hídricos locais.

“Este é um pacto pelo bem do Brasil. A água é um bem fundamental para a sobrevivência de todos nós, além de ser um recurso essencial para a indústria e a agricultura. Este compromisso pela melhoria da governança dos recursos hídricos se alinha com os valores que guiam a nossa gestão e que fez com que o Paraná seja uma referência em sustentabilidade no País”, afirmou o governador. O Paraná foi eleito por três anos consecutivos como o Estado mais sustentável do Brasil pelo Ranking de Competitividade dos Estados. O Estado é considerado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) um exemplo global em sustentabilidade.

O ministro Waldez Góes enalteceu as ações que já vêm sendo realizadas pelo Paraná no cuidado com as bacias hidrográficas do Estado e ressaltou a importância da parceria para a ampliação das ações. “Reconhecemos todas as iniciativas do Estado do Paraná nesta agenda. Estamos tratando de um tema muito importante, de um bem precioso que é a água. Quanto mais governança e capacidade de monitoramento, melhor para sociedade como um todo”.

PRESENÇAS - Também estiveram presentes no ato de assinatura do pacto o diretor da ANA, Filipe Sampaio; o chefe da Casa Civil do Paraná, João Carlos Ortega; o secretário de Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge; o secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; o diretor-presidente do IAT, Everton Souza; o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile; os deputados estaduais Gilberto Ribeiro, Luis Corti e Reichembach.

