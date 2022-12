PR: 63 pessoas foram salvas de afogamento em apenas 8 dias no litoral

Da Redação

O número divulgado pela corporação sobre a Operação Verão deste ano de 2022 é exatamente a metade do balanço realizado em 2021

O Corpo de Bombeiros do Paraná realizou um total de 63 salvamentos de afogamentos em um período de 8 dias no litoral do estado. O número traz uma média de sete casos por dia. Os dados abrangem os resgates entre os dias 17 e 25 de dezembro.

O número divulgado pela corporação sobre a Operação Verão deste ano de 2022 é exatamente a metade do balanço realizado em 2021, entre os dias 18 e 26 de dezembro. No ano passado, 126 pessoas se afogaram no litoral do Paraná no mesmo período de 8 dias.

No domingo de Natal (25), o corpo de Luiz Fellype Tonete de Oliveira, de 15 anos, foi encontrado por um pescador depois de permanecer desaparecido durante três dias. Ele estava em uma canoa que naufragou na Baía de Paranaguá.

Nesta segunda-feira (26), um banhista desapareceu no período da manhã, em Matinhos, na Praia Brava de Caiobá. Conforme testemunhas, a vítima seria um rapaz de 18 anos. Buscas são realizadas.





Fonte: Informações Banda B.

